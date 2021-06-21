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Известия.ru

В Японии хотят отказаться от американских ракет

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Правительство Японии задумалось об отказе от ракет американской компании Lockheed Martin, сообщают местное издание Mainichi. Новые снаряды требуют модернизации истребителей F-15. Однако траты на обновление не учтены в бюджете на 2021 год. Японцы не спешат выделять лишние $2,2 млрд на самолеты. Подорожание вызвано дефицитом необходимых компонентов, передает телеканал «Известия». Если не получится договориться о скидке, от ракет могут отказаться.

Правительство Японии задумалось об отказе от ракет американской компании Lockheed Martin, сообщают местное издание Mainichi. Новые снаряды требуют модернизации истребителей F-15. Однако траты на обновление не учтены в бюджете на 2021 год. Японцы не спешат выделять лишние $2,2 млрд на самолеты. Подорожание вызвано дефицитом необходимых компонентов, передает телеканал «Известия». Если не получится договориться о скидке, от ракет могут отказаться.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
F-15
Компании
Lockheed-Martin
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