"Это требование выглядит странно»: директоров ЧОПов будут готовить по-новому

Росгвардия вдвое сократила время подготовки руководителей ЧОПов

Росгвардия сократила курс подготовки для руководителей ЧОПов с 80 часов обучения до 40. В частности, из программы исключили практические занятия с оружием, посчитав их избыточными. В ведомстве объясняют, что таким образом упростили жизнь охранному сообществу, а в Госдуме опасаются, что сокращение количества часов может сказаться на качестве образования.

Согласно документу, который есть в распоряжении «Газеты.Ru», занятия с будущими руководителями охранных предприятий будут длиться неделю, они будут проходить шесть дисциплин, например, "Правовые основы деятельности руководителя частной охранной организации" и "Организация частных охранных услуг с применением технических средств охраны".

Каждая дисциплина содержит несколько тем, например, "Применение физической силы, оружия и специальных средств при осуществлении частной охранной деятельности", "Оборот оружия и специальных средств в частной охранной организации", "Налогообложение и бухгалтерский учет ‎в частной охранной организации". На каждую тему выделено от половины до одного академического часа (45 минут) теоретических занятий, а для некоторых предусмотрена еще и практика в таком же объеме.

Однако, если, например, для темы "Управление персоналом частной охранной организации" предусмотрен час практических занятий, то для "Применения физической силы, оружия и специальных средств" и "Противодействия терроризму" доступна только теория.

В Росгвардии "Газете.Ru" пояснили, что основная задача руководителей ЧОПов - знать нормативную базу и организовывать работу. Кроме того, по закону руководитель охранного предприятия обязан иметь удостоверение частного охранника, а это предполагает определенные навыки, в том числе владение оружием и спецсредствами.

"Мы консультировались по специалистами. И сокращали, в основном, теорию. Никакие дисциплины не убирали, просто уменьшили количество часов. Логика была - сделать обучение на основе программы подготовки охранника 4-го разряда. Это тоже 40 часов подготовки. Там подготовка в себя включает теорию, практику, дисциплину в части антитеррора, знания правил оборота оружия, специальных средств, оказание первой медицинской помощи. За счет каких-то моментов получилось подсократить, чтобы убрать избыточность", - подчеркнул представитель Росгвардии.

Он добавил, что программу подготовки обновили в рамках перехода лицензирования и контроля ЧОПов от МВД к Росгвардии, она затронет около 19 тыс. руководителей ЧОПов страны.

Также была сокращена программа переподготовки руководителей охранных предприятий, которую они обязаны проходить каждые пять лет. Кроме сокращения часов, других изменений внесено не было, заверил представитель Росгвардии.

"Это продиктовано временем, правоприменительной практикой, учитывая, что руководитель, во-первых, в качестве работника не несет никакие трудовые функции, связанные с охранной деятельностью, а лишь осуществляет управление, поэтому такой объем знаний руководителю не нужен", - добавил сотрудник ведомства.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что сотрудники ЧОПов, в отличие от работников других коммерческих предприятий, имеют право применять оружие и спецсредства, поэтому уровень подготовки их руководителей должен быть очень высоким.

"С одной стороны, мы приветствуем процессы, которые связаны с упрощением различных процедур, но с другой, должен быть соблюден принцип разумности, а уровень подготовки не должен пострадать и быть крайне высоким. Руководитель ЧОПа все-таки имеет дело с сотрудниками, имеющими лицензию на ношение и применение оружия и лично отвечает за сохранность служебного оружия и боеприпасов, поэтому это особый вид ответственности", - пояснил депутат.

По словам Выборного, главы ЧОПов должны, в первую очередь, досконально знать нормативную базу по антитеррору и безопасности объектов с массовым пребыванием людей - детские сады, школы, другие учебные заведения, торговые центры и т.д.

Кроме того, глава охранной фирмы несет прямую ответственность за нарушения в экономической деятельности, соблюдение трудового законодательства, закона о защите прав потребителей и многих других норм, установленных для бизнеса и сферы услуг.

"Другими словами, требования к руководителю ЧОПа очень высокие. Вполне возможно, что предлагаемое количество часов вполне достаточно, чтобы донести соискателям всю информацию, которая им требуется в работе. Но оценить эффективность этого решения мы сможем только через какое-то время, когда увидим качество работы охранных предприятий", - пояснил депутат.

Представители охранного сообщества в целом поддержали сокращение программ, рассказал "Газете.Ru" председатель Центрального совета учреждений по подготовке кадров российских охранно-сыскных структур Андрей Ноздрачев.

"Старые программы были изначально перегружены, потому что в 2010 году, когда впервые было введено обязательное обучение руководителей частных охранных организаций, по действовавшим тогда требованиям Минобрнауки РФ программа повышения квалификации не должна была быть меньше 74 часов. Сейчас это требование снижено до 16 часов, так что предусмотренные проектом новые курсы в них укладываются", - пояснил Ноздрачев.

При этом он отметил, что главная проблема подготовки руководства ЧОПов не в количестве часов, а в организации таких курсов, которые сейчас сможет провести фактически любой учебный центр.

"По сути, любая организация, имеющая образовательную лицензию на дополнительное профессиональное образование, может организовать курсы повышения квалификации для руководителей частных охранных предприятий. И формально выдавать кому угодно удостоверения об успешном прохождении курсов. Какое при этом будет качество обучения, сказать сложно, кто и как его будет контролировать, неизвестно. По всей видимости, никто и никак", - отметил Ноздрачев.

Он добавил, что охранное сообщество предлагало включить в квалификационные комиссии курсов охранников и руководителей ЧОПов представителей Росгвардии, но дальше разговоров дело не сдвинулось.

При этом Ноздрачев отметил, что требование иметь удостоверение частного охранника для руководителей охранных организаций могут отменить - сейчас идет обсуждение этой нормы.

"Требование для директора предприятия иметь удостоверения охранника выглядит немного странно. Это как от директора завода требовать иметь квалификацию токаря. Все-таки, это разные профессии. Хотя, безусловно, как работает токарь, директор знать обязан", - пояснил Ноздрачев.

Денис Тельманов