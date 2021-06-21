"Роскосмос" подтверждает запуск 36 спутников Oneweb 1 июля с "Восточного"

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Запуск спутников OneWeb с космодрома "Восточный" состоится 1 июля, подтвердила в воскресенье госкорпорация "Роскосмос".

"На 1 июля 2021 года с космодрома "Восточный" запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту", - говорится в сообщении корпорации.

10 июня "Роскосмос" сообщил, что 36 космических аппаратов компании OneWeb прибыли на "Восточный".

По данным "Роскосмоса", на низкую околоземную орбиту на данный момент выведено 218 космических аппаратов, предстоящий запуск увеличит их число до 254.

Низкоорбитальные спутники OneWeb предназначены для обеспечения высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд. "Роскосмос" заявлял о планах в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

23 апреля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин Рогозин сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели 9 апреля переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.

Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения.

"Мы будем делать все, чтобы заполучить этот контракт", - сказал Овчинников.