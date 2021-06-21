Войти
Интерфакс-АВН

Начальник Генштаба Герасимов считает, что Россия и США пойдут по пути конструктивного сотрудничества

214
0
0
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Россия и США могут пойти по пути конструктивного сотрудничества, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Почувствовали конструктивный настрой. Мне кажется, обе наши страны пойдут по этому пути", - сказал Герасимов о переговорах президентов РФ и США в Женеве в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

Герасимов принимал участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве 16 июня.

17 июня, комментируя итоги саммита, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что, как констатировали Путин и Байден, несмотря на сложности в отношениях Москвы и Вашингтона, военным двух стран удаётся поддерживать диалог по Сирии.

"По Сирии констатация того, что, несмотря даже на очень сложный период в наших двусторонних отношениях, всё-таки нашим военным удавалось и удаётся поддерживать там диалог", - сказал Песков в эфире радио "Эхо Москвы".

По его словам, это важный диалог с точки зрения предотвращения конфликтов. "Его нужно поддерживать дальше в интересах просто обычной безопасности, то есть с точки зрения того, что в одном месте находятся военные двух стран. Остальные нюансы обсуждались", - сказал тогда Песков.

В сентябре 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что по линии генеральных штабов между РФ и США налажен контакт. "С американскими военными у нас также есть контакты на уровне Генерального штаба. Также эти контакты в общем-то довольно конструктивны", - заявил тогда Шойгу.

31 марта и 11 января этого года Минобороны РФ сообщало о телефонных переговорах Герасимов и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли. "Обсуждались представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира", - сообщили 11 января в военном ведомстве РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
28.12.2020
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел брифинг для иностранных военных атташе
23.09.2019
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
31.01.2019
"Частная армия Евгения Пригожина"
29.03.2017
Мобилизация умов
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
17.04.2015
Министр обороны России выступил на IV Московской конференции по международной безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 02:12
  • 6
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 21.06 01:37
  • 14
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 21.06 01:18
  • 1
Армия США «ударила» по российской «Славе»
  • 21.06 01:09
  • 1
США против «Триумфа»: что грозит российской ЗРС С-400
  • 21.06 00:58
  • 5
США проигрывают России в гонке гиперзвукового вооружения
  • 20.06 23:43
  • 2
НАТО: Россия — официально враг, а Китай — «системная угроза» миру (Respekt, Чехия)
  • 20.06 21:15
  • 6
Основной этап реконструкции БАМа начнется в июле - Минобороны
  • 20.06 20:25
  • 89
Есть ли будущее у танков?
  • 20.06 20:09
  • 9
Истребитель Су-57 появится в двухместной версии
  • 20.06 20:02
  • 3
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году
  • 20.06 19:59
  • 465
Претензии к администрации сайта
  • 20.06 19:34
  • 7
Китаю не хватает городов, чтобы называть эсминцы
  • 20.06 18:55
  • 4
Второй самолет Бе-200ПС для Морской авиации ВМФ России
  • 20.06 17:54
  • 41
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 20.06 17:32
  • 28
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)