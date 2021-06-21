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Известия.ru

Астронавту на МКС заменили скафандр после неполадок в работе

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Американскому астронавту Шейну Кимбро на Международной космической станции (МКС) 20 июня заменили скафандр после проблем, возникших с выходом в открытый космос.

Об этом представитель NASA рассказал «РИА Новости» в воскресенье, 20 июня.

По словам собеседника агентства, 16 июня во время выхода в открытый космос вместе с французом Тома Песке в скафандре Кимброу возникли проблемы с блоком отображения и управления, а также сублиматором, который отводит тепло из скафандра. Из-за этого астронавт вынужден был вернуться в шлюзовой отсек для подключения к бортовому питанию и перезагрузки скафандра. В итоге астронавты не успели выполнить все задачи по монтажу панели солнечной батареи IROSA на американском сегменте МКС.

Также сообщалось, что для Кимброу был подготовлен другой скафандр, в котором он 20 июня вместе с Песке вновь выйдет в космос, где они продолжат установку и раскрытие панели IROSA.

Ранее, 2 июня, российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров на МКС совершили первый выход в открытый космос в этом году. Им предстояло, в частности, заменить сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле «Заря».

Как отмечал ранее Новицкий, особенным этот выход в космос делало совмещение ресурсных работ, космических экспериментов и подготовки МКС к приему нового модуля — многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

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