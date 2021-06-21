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Российская газета

Появились фото испытания авианосца США мощным подводным взрывом

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Источник изображения: rg.ru

В интернете появились эффектные снимки испытания американского авианосца "Джеральд Р. Форд" с помощью мощного подводного взрыва, который произошел в непосредственной близости от корабля.

Как пишет The Drive, так проводилась масштабная проверка надежности всех систем авианосца от бортовых компьютеров до ядерного реактора после сильных сотрясений. На корабль перед тестированием установили специальное испытательное оборудование. Кроме того проверялась способность экипажа авианосца устранить возможные серьезные повреждения.

Первый подводный испытательный взрыв произошло 18 июня у побережья Флориды. Вызванное им сотрясение оценивалось в 3,9 балла по шкале Рихтера. Всего должно быть три взрыва.

"Такой тип испытаний чрезвычайно важен для нового класса кораблей, особенно такого сложного, как класс Форд. Взрывы возле авианосца могут быть вызваны противокорабельными ракетами, морскими минами, торпедами или даже взрывами других кораблей оказавшихся поблизости и пораженных противником. Испытание также дают некоторое представление о том, как корабль будет вести себя при успешной вражеской атаке. Дело в поиске слабых мест и их устранении. Любые выявленные проблемы могут повлиять на строительство будущих авианосцев Ford, четыре из которых запанированы, а три уже находятся в стадии строительства. Суть в том, что корабль должен уметь выдержать ближайший взрыв и продолжить бой. Ударные испытания помогают убедиться в этом", - пишет The Drive.

Также отмечается, что пока нет информации о том, как прошло тестирование авианосца "Джеральд Р. Форд" первым подводным взрывом. Между тем подобные испытания проводились 34 года назад. Тогда таким образом тестировался авианосец "Теодор Рузвельт".


Михаил Русин

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Страны
США
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
ИТ
Ядерный щит
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