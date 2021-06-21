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Военно-промышленный курьер

Полку военно-морских офицеров прибыло

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Калининграде состоялась церемония выпуска молодых лейтенантов.

Среди  выпускников Калининградского филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» – представители более десяти регионов России. 4 курсанта завершили учебу с отличием и медалью Министерства обороны «За отличное окончание вуза», 19 – получили красный диплом. Еще 6 человек за время обучения прошли переподготовку и получили второй диплом – военного переводчика.

Более 20 молодых офицеров продолжают военные династии, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. Лейтенантские погоны и кортики получили также 12 девушек.

Начальник филиала контр-адмирал Вячеслав Сытник отметил, что 80 процентов выпускников будут служить на кораблях, подводных лодках и в частях ВМФ. Оставшаяся часть будет направлена служить в другие виды и рода войск.

Военно-морское учебное заведение в Калининграде было основано в 1948 году и является старейшим местным вузом. За время существования здесь подготовили более 18,5 тысячи офицеров и мичманов. 82 из них стали адмиралами и генералами.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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