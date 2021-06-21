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РИА Новости

Польша решила усилить защиту восточной границы НАТО турецкими БПЛА

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Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2.
Источник изображения: © AP Photo / DHA

МОСКВА, 20 июня/ Радио Sputnik. Польша укрепит безопасность восточных границ НАТО при помощи турецких беспилотников Bayraktar TB2, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

В мае министр национальной обороны страны Мариуш Блащак уже сообщал о планах Варшавы закупить 24 иностранных беспилотника.

"Мы уверены, что он улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО", – приводит РИА Новости слова Рау.

По его словам, Польша и Турция сталкиваются с "угрозами безопасности на своих границах", и только членство в ЕС расположенных на западе Балкан государств и Турции обеспечит развитие сотрудничества "для стабильности и процветания в Европе".

На востоке Польша граничит с Литвой, Белоруссией и Украиной.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Украина впервые использовала турецкие БПЛА в Донбассе.

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Литва
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