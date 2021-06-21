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Интерфакс-АВН

Минобороны Азербайджана сообщило, что специалисты проводят анализ карт минных полей в Карабахе

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Флаг Азербайджана над городом Шуши
Флаг Азербайджана над городом Шуши.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны Азербайджана

Баку. 20 июня. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Говорить о точности карт минных полей в Агдамском районе, переданных Арменией, пока рано, заявил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

"Прежде всего, хочу отметить, что сейчас специалисты проводят полноценный анализ карт. В то же время ведется практическая работа на территории. Поэтому пока рано говорить о каких-либо цифрах, и о том, соответствует ли дизайн карт стандартам. И речь идет не только о карте минных полей в Агдамском районе, но и об анализе всех карт минных полей", - сказал Эйвазов.

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Страны
Азербайджан
Армения
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