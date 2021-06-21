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Каждый третий офицер ВКС - выпускник Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Санкт-Петербурге в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского состоялся очередной, 93-й выпуск офицеров.

В этом году путевку в самостоятельную жизнь получили 1040 молодых офицеров. Из них около 50 лейтенантов – выпускники-девушки. Также по программам магистратуры обучение в академии завершили 35 офицеров-слушателей. Кроме того, из стен академии выпускаются 60 иностранных специалистов из 12 государств.

За высокие показатели в учёбе, примерную воинскую дисциплину, активную научную и общественную работу в академии 205 выпускникам в торжественной обстановке были вручены дипломы об окончании вуза с  отличием. Из них 50 лучших выпускников удостоены медали Министерства обороны Российской Федерации «За отличное окончание военного образовательного учреждения».

В ходе торжественной церемонии было зачитано приветственное обращение к выпускникам Министра обороны Российской Федерации Героя Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, в котором глава военного ведомства выразил уверенность, что в условиях появления новых вызовов и угроз, полученные компетенции управленческой, эксплуатационной и других видов деятельности, позволят выпускникам образцово выполнять свои служебные обязанности, быть для подчиненных примером верности воинскому долгу, чести и присяге, и поблагодарил профессорско-преподавательский состав, командиров и наставников, всех, кто не только передавал практический опыт, но и вкладывал душу и сердце в подготовку будущих офицеров.

Со знаменательным событием  выпускников поздравил командующий космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко. «Сегодня особо торжественный день. Из стен прославленной, богатой историей и традициями Военно-космической академии выпускаются и пополняют ряды Вооруженных Сил Российской Федерации более тысячи выпускников. Это большой отряд высокоподготовленных и грамотных специалистов, которым предстоит осваивать новейшую технику нового тысячелетия, обеспечивать в будущем надежную обороноспособность нашего государства

и вооруженных сил дружественных России государств. Уверен, что выпускники академии будут с достоинством и честью нести высокое звание офицера-можайца» - отметил генерал-полковник Александр Головко в своем обращении к выпускникам.

По словам командующего, высокий профессионализм, исполнительность и дисциплинированность, широкий кругозор и высокая общая культура выпускников академии соответствует требованиям, предъявляемым сегодня к защитникам Отечества.

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского – крупнейший политехнический вуз Минобороны России, который ведёт подготовку полного спектра специалистов для Космических войск ВКС. Сфера занятости офицеров космических войск охватывает не только подготовку ракет-носителей и космических аппаратов к пуску и управление космической группировкой в космосе, но и предупреждение о ракетном нападении и контроль космического пространства.

Большинству выпускников предстоит нести службу в космических войсках, где сегодня каждый третий офицер - выпускник Военно-космической академии. Им предстоит осваивать новейшие образцы вооружения, среди которых космические ракетные комплексы «Ангара», «Союз-2», расположенные на космодроме Плесецк, новейшие радиолокационные станции нового поколения системы предупреждения о ракетном нападении, а также современные системы и комплексы Главного испытательного космического центра им. Г.С.Титова и Главного центра разведки космической обстановки.

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