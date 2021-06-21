23-27 августа 2021 года VPK.name в качестве информационного партнера проведет трансляцию выпусков Видеодневника инноваций форума “Армия-2021”.

Видеодневник инноваций форума “Армия 2021” – это серия видеоэфиров про инновационную продукцию наиболее передовых предприятий ВПК. Эфиры пройдут с 23 по 27 августа 2021 года, в ходе форума «Армия-2021», и ориентированы на руководителей головных предприятий и командование Минобороны.

Ежедневные трансляции пройдут на площадке форума «Армия-2021», на большом экране площадью 15 кв. метров в центральном павильоне C, в ведущем военно-промышленном видеоканале TV.Mil.Press, в крупнейших военно-промышленных СМИ России и закрытой информационной ленте Mil.Press Ключ. Также материалы эфиров войдут в «Итоговый фильм "Форум Армия-2021"», спецфильмы для командования МО. Эфиры предыдущих лет увидели тысячи специалистов ВПК и силовых структур.

“В качестве информационных партнеров мы привлекаем не все подряд СМИ, как это зачастую бывает на подобных мероприятиях. Во-первых, для нас важна направленность издания на целевую аудиторию в виде руководства головных предприятий и/или командования Минобороны. Второй параметр – это охват издания, так как на рынке ОПК-изданий достаточно много бумажных СМИ с тиражом в буквально сотни экземпляров или электронных СМИ с низкой посещаемостью.

“ Новости ВПК – VPK.name” как одно из крупнейших и качественных отраслевых СМИ отвечает всем нашим требованиям. Поэтому мы пригласили их к участию в этом проекте, а они любезно согласились”, – отметил представитель оргкомитета Видеодневника инноваций.

Участниками Видеодневника инноваций форума "Армия" станут: Крыловский научный центр, производитель радиоэлектронных комплексов многоцелевого назначения “Радиоавионика”, один из крупнейших производителей кранов-манипуляторов в интересах Инженерных войск “Клинцовский автокрановый завод”, ведущий производитель беспилотных авиационных комплексов “Эникс” и другие предприятия ОПК.

Спецпроект состоит из пяти видеоэфиров, в каждый из которых включат не более 10 сюжетов про продукцию предприятий ВПК. Таким образом из более чем 500 предприятий-участников форума «Армия-2021» только 50 будут продемонстрированы в Видеодневнике инноваций и гарантированно получат внимание потенциальных заказчиков.

Организатор: военная информационная группа Mil.Press. С 1998 года формирует ежедневные сводки для руководителей ВПК и командования МО через открытые (Mil.Press Военное, Mil.Press FlotProm, Mil.Press FLOT, Mil.Press TV) и закрытые (Mil.Press Ключ информационные ленты.

Устроитель: ведущий военно-промышленный видеоканал России Mil.Press TV. Видеосюжеты с первыми лицами предприятий ВПК о разработанных ВиВТ, запущенных и модернизированных производствах – строго в формате «ВПК – потенциальному заказчику». Единственное СМИ – обладатель статуса «Приоритетный Инфопартнер форума «Армия». Все видеосюжеты транслируются в топ-10 крупнейших военных СМИ в мире с охватом в 600'000 специалистов ВПК и силовых структур. Более 1’900’000 просмотров военными специалистами.

Официальные сайты видеодневника – Видеодневник.РФ | АрмияОнлайн.РФ

Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа в КВЦ "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.