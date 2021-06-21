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Российская газета

Выпускники Военного университета Минобороны получили дипломы

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Курсантки Военного университета министерства обороны РФ на параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
Курсантки Военного университета министерства обороны РФ на параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

В парке Вооруженных сил (ВС) РФ "Патриот" в субботу прошла церемония вручения дипломов выпускникам одного из ведущих военных вузов страны - Военного университета Минобороны России.

Наиболее отличившихся курсантов, которые вместе с дипломами получили свои первые офицерские погоны (звание - лейтенант), поздравил замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов. Он вручил дипломы и медали "За отличное окончание военного вуза" отличникам Военного университета. Таких оказалось 19 человек.

"Впереди у вас интересная, полная творчества и инициативы офицерская служба", - обратился к выпускникам замглавы военного ведомства.

Военный университет МО РФ в настоящее время ведет обучение более чем по 1500 дисциплинам. Вуз готовит специалистов не только для армии и флота, но и для Росгвардии, ФСО и других силовых ведомств. В Военном университете обучаются будущие военные юристы, дипломаты, прокуроры, следователи, журналисты, культурологи и переводчики. Также в стенах ВУМО обучаются военнослужащие, которым предстоит служить в армиях 26 стран мира.


Иван Петров

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
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