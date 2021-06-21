Скандал: американские военные вертолеты устраивают гонки над Токио (Майнити, Япония)

Вертолеты Black Hawk во время учений НАТО в Польше.

Скандал в японских СМИ: американские военные вертолеты устраивают над Токио гонки безо всяких разрешений и на недопустимо низкой высоте. В ответ на японские запросы военное командование США просто отмахивается. «Вот она, настоящая американская оккупация!» - пишут читатели. «Колонизация Японии на марше!»

14 июня центральная японская газета "Майнити симбун" опубликовала вторую серию видеосъемки пролетающих над центром Токио американских военных вертолетов, идущих над японской столицей на недопустимо низкой высоте и в недопустимой близости от высотных зданий. Для всех японских вертолетов, как гражданских, так и военных, полеты с такими параметрами абсолютно невозможны.

На кадрах, снятых операторами "Майнити симбун" специальной аппаратурой со специальных точек видно, как 4 декабря прошлого года американский ударный вертолет Black Hawk пролетает над крупнейшим столичным железнодорожным вокзалом Синдзюку-эки. Камера запечатлела его полет на высоте около 200 метров, что намного ниже авиационных стандартов Японии.

Закон об авиационных стандартах Японии гласит, что высота 300 метров от верхней точки самого высокого здания в районе полета является "минимальной безопасной высотой" в густонаселенных ареалах. Американский же боевой вертолет прошел мимо башни Mode Gakuen возле станции Синдзюку на высоте 203 метра. На той же высоте он пролетел по узкому створу между Главным зданием мэрии Токио (высота 243 метра) и зданием NTT Docomo Yoyogi (высота около 270 метров).

Расстояние между двумя зданиями составляет всего около 1100 метров. Поскольку в этом районе минимальная безопасная высота разрешенного полета может составлять 600 метров, полет американского вертолета является абсолютно незаконным.

24 февраля нынешнего года редакция "Майнити симбун" опубликовала этот видеоролик и с тех пор с помощью киноаппаратуры осуществляет фиксацию полетов низколетящих американских вертолетов.

Собрав ряд таких документальных свидетельств, японское правительство направило военному командованию войск США в Японии соответствующий запрос. В нем содержалась просьба подтвердить запечатленные факты, а также задавался вопрос, по какой причине осуществлялись полеты военных вертолетов Black Hawk на недопустимо низкой высоте.

В ответ американская сторона пояснила, что "в связи с тем, что с момента указанных событий прошло много времени, установить детали полетов вертолетов достаточно сложно". Окончательный ответ американцами так и не был дан.

Исходя из этой ситуации, "Майнити симбун" сообщает, что будет последовательно публиковать имеющиеся у нее видеоролики, показывающие реальную ситуацию с полетами американских вертолетов над Токио на малой высоте.

Публикация встретила шквал рассерженных откликов японцев. "Настоящая американская оккупационная армия!", "Что это за оскорбительные ответы японскому правительству!", "Япония - американская колония! Американцы, верните нам японское небо!"

Комментарии японских читателей в Twitter

mikatads

Что хотят, то и делают эти янки! Наверное, организуют туристические экскурсии по Токио с неба!

babilema_t

Небо над Токио - отличная тренировочная площадка для американцев. Можно классно развлекаться в гонках по лабиринтам между высотными зданиями.

Rikimar16753900

В ответ американская сторона пояснила, что "в связи с тем, что с момента указанных событий прошло много времени, установить детали полетов вертолетов достаточно сложно". Окончательный ответ американцами так и не был дан.

Что это за оскорбительный ответ американцев! Безобразие!

Takechan123da

Настоящая американская оккупационная армия!

yufurat

Это шок для нормальных японцев!

japanipsystem

Американцы! Верните нам японское небо!

makumakumasayu

Япония - американская колония!

shimin_kokoro

Полюбуйтесь на американскую колонию - Японию! Террористы устраивают гонки между высотками Токио!

0uj7k51w3250g6v

В ответ американская сторона пояснила, что "в связи с тем, что с момента указанных событий прошло много времени, установить детали полетов вертолетов достаточно сложно".

И это несмотря на наличие четких видеосвидетельств!

Ужасно! Колонизация Японии на марше!

sociologbook

Американская колония! А в ответ слабо вертолетам японских сил самообороны без разрешения полетать на запрещенной высоте над Нью-Йорком?!

jpinetree

Ну, теперь держись, "Майнити симбун"! Мало не покажется!

Anti_Discrimina

Вот на что наше правительство должно направлять серьезнейшие протесты!

aurorarose93

А это разве не угрожает нашему суверенитету?!

sinjituyuzou

А что, Япония разве до сих пор находится под оккупацией Америки?

gense_tsurasugi

Вот они, последствия вассальной зависимости! Скоро мы будем спрашивать у Америки разрешения на полеты над собственной территорией!

Это насмешка над японско-американским договором безопасности!

Хироюки Оба, Такахиро Като (Hiroyuki Oba, Takahiro Kato)