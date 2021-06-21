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ТАСС

Литва пригласит союзников по НАТО следить за российско-белорусскими учениями "Запад-2021"

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Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Минской области
Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Минской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Биятов

Совместные стратегические учения пройдут в сентябре на военных полигонах Белоруссии и России

ВИЛЬНЮС, 19 июня. /ТАСС/. Литва намерена пригласить на свою территорию следить за проведением предстоящих совместных российско-белорусских учений "Запад-2021" союзников по Североатлантическому альянсу. Об этом в субботу агентству ELTA заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"При проведении крупных учений все другие страны стараются получить о них как можно больше информации. [Находящаяся по соседству с Белоруссией] Литва является поставщиком такой информации. Мы пригласим союзников следить за маневрами", - утверждал он.

По словам главы оборонного ведомства, внимание к учениям "Запад-2021" будет особым. "Наблюдая за ходом маневров, предстоит оценить их характер, сценарий, какое вооружение используется, каков уровень интеграции российских и белорусских военных", - сказал Анушаускас.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" пройдут в сентябре на военных полигонах Белоруссии и России. Ранее указывалось, что в основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что на учениях будет массово применяться военная авиация.

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