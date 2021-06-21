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WarSpot

«Будущее современной артиллерии»

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Источник изображения: warspot.ru

Западные армии учат свою артиллерию «единому языку». YouTube-канал Military Archive собрал в одном видео стрельбы новейшей артиллерии НАТО, проходившие в рамках учений Dynamic Front 21.

Одним из этапов учений стала программа «Университет сотрудничества артиллерийских систем» (Artillery Systems Cooperation Activities University, ASCA). По словам подполковника Эллиота Харриса, старшего инструктора по огневой поддержке подразделения Joint Multinational Readiness Center, «программа ASCA представляет собой курс, разработанный в девяти странах, которые все являются членами сообщества ASCA и имеют возможность обмениваться цифровыми огневыми задачами от датчика к стрелку, а также могут передавать сообщения и обмениваться данными, связанными с обработкой боевых задач». В пресс-службе Минобороны США эту программу назвали «будущим современной артиллерии».

Учения артиллерии стран НАТО

На видео показаны стрельбы немецкой и итальянской гаубиц PzH 2000, испанской SIAC, британской и американской РСЗО M270, а также американской САУ M109 Paladin.

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Страны
Великобритания
Германия
Испания
Италия
США
Продукция
M109
PzH 2000
Проекты
NATO
Военные учения
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