Россия поставит зеркало для турецкого телескопа к осени

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" в ближайшее поставит зеркало для турецкого телескопа DAG в Анатолии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.

"По решению всех участников проекта, сроки ввода в эксплуатацию комплекса были смещены на осень 2021 года. Сейчас зеркало, которое находится в зоне ответственности российской стороны, находится на стадии финишной обработки. В ближайшее время, в соответствии со сроками реализации проекта, оно будет транспортировано на объект заказчика", - сообщили в пресс-службе.

17 июня глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым сообщил, что строительство телескопа DAG в Анатолии почти завершено, и для ввода в эксплуатацию агентство ждет поставки зеркала из России.

В 2016 году "Швабе" сообщал о начале работ над 4-метровым зеркалом для турецкого телескопа. По данным холдинга, эксплуатация телескопа должна была начаться в 2019 году.

В феврале 2018 года холдинг сообщал, что работы над зеркалом должны быть завершены к осени.