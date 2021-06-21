Войти
Интерфакс-АВН

Россия поставит зеркало для турецкого телескопа к осени

161
0
0
Холдинг «Швабе»
Холдинг «Швабе».
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" в ближайшее поставит зеркало для турецкого телескопа DAG в Анатолии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.

"По решению всех участников проекта, сроки ввода в эксплуатацию комплекса были смещены на осень 2021 года. Сейчас зеркало, которое находится в зоне ответственности российской стороны, находится на стадии финишной обработки. В ближайшее время, в соответствии со сроками реализации проекта, оно будет транспортировано на объект заказчика", - сообщили в пресс-службе.

17 июня глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым сообщил, что строительство телескопа DAG в Анатолии почти завершено, и для ввода в эксплуатацию агентство ждет поставки зеркала из России.

В 2016 году "Швабе" сообщал о начале работ над 4-метровым зеркалом для турецкого телескопа. По данным холдинга, эксплуатация телескопа должна была начаться в 2019 году.

В феврале 2018 года холдинг сообщал, что работы над зеркалом должны быть завершены к осени.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Компании
J-600T
Швабе ОАО
Похожие новости
28.08.2019
Эрдоган согласился с предложением Рогозина о запуске турецкого астронавта
20.06.2018
Турецкие власти прокомментировали отказ США в поставке F-35
26.03.2018
Турция намерена приобрести американские ЗРК Patriot
24.01.2018
Согласованная война
24.08.2016
Турция отказала России в использовании авиабазы Инджирлик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 02:12
  • 6
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 21.06 01:37
  • 14
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 21.06 01:18
  • 1
Армия США «ударила» по российской «Славе»
  • 21.06 01:09
  • 1
США против «Триумфа»: что грозит российской ЗРС С-400
  • 21.06 00:58
  • 5
США проигрывают России в гонке гиперзвукового вооружения
  • 20.06 23:43
  • 2
НАТО: Россия — официально враг, а Китай — «системная угроза» миру (Respekt, Чехия)
  • 20.06 21:15
  • 6
Основной этап реконструкции БАМа начнется в июле - Минобороны
  • 20.06 20:25
  • 89
Есть ли будущее у танков?
  • 20.06 20:09
  • 9
Истребитель Су-57 появится в двухместной версии
  • 20.06 20:02
  • 3
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году
  • 20.06 19:59
  • 465
Претензии к администрации сайта
  • 20.06 19:34
  • 7
Китаю не хватает городов, чтобы называть эсминцы
  • 20.06 18:55
  • 4
Второй самолет Бе-200ПС для Морской авиации ВМФ России
  • 20.06 17:54
  • 41
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 20.06 17:32
  • 28
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)