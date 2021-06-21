Введен в строй большой гидрографический катер «Борис Слободник» проекта 23040Г

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, 17 июня 2021 года в Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошла торжественная церемония по подъёму Андреевского флага и приёму в состав флота новейшего большого гидрографического катера (БГК) проекта 23040Г "Борис Слободник". Мероприятие прошло под руководством заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука.

Введенный в строй Черноморского флота ВМФ России большой гидрографическийо катер проекта 23040Г "Борис Слободник" (заводской номер 1204), построенный АО "Завод Нижегородский Теплоход". Новороссийск, 17.06.2021 (с) Министерство обороны России

Со стороны bmpd укажем, что большой гидрографический катер "Борис Слободник" (заводской номер 1204) построен АО "Завод Нижегородский Теплоход" (город Бор Нижегородской области) и стал четвертой построенной для ВМФФ России единицей проекта 23040Г.

Напомним, что АО "Завод Нижегородский Теплоход" в марте 2016 года подписало контракт с Министерством обороны Российской Федерации на строительство шести больших гидрографических катеров проекта 23040Г, со сдачей к концу 2019 года. Первые два катера этого типа "Георгий Зима" (заводской номер 1201) и "Александр Евланов" (заводской номер 1202) были введены в состав Балтийского флота, соответственно, в декабре 2018 года и в июле 2019 года. Два следующих катера "Владимир Козицкий" (заводской номер 1203) и "Борис Слободник" (заводской номер 1204) были построены для Черноморского флота, заложены в мае 2018 года, спущены на воду в сентябре-октябре 2019 года и в декабре 2019 года по внутренним водным путям были прибуксированы из Бора в Новороссийск для прохождения испытаний и сдачи..Фактически, однако, сдача этих двух катеров затянулась на полтора года, хотя о завершении их Государственных испытаний было обхялено в августе 2020 года. Точные данные о вводе в строй катера "Владимир Козицкий" отсутствют.

Еще два катера этого типа с заводскими номерами 1205 и 1206 (первый именуется "Николай Ивашинцов") остаются в постройке на АО "Завод Нижегородский Теплоход". По некоторым сообщениям, предприятие получило контракт на постройку для ВМФ еще двух катеров данного проекта.

Катер проекта 23040Г разработан ООО "ПКБ "Петробалт" (Санкт-Петербург) и является дальнейшим развитием строящихся на АО "Завод Нижегородский теплоход" для ВМФ России рейдовых катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040, которых предприятие построило для Министерства обороны 23 единицы (заводские номера с 1101 по 1123), сданных в 2013-2020 годах, Кроме того, сейчас на заводе строится катер модифицированного проекта 20340С "Гром" (заводской номер 1501), сдача которого ВМФ запланирована на 2021 год. \\

Боьшой гидрографический катер проекта 23040Г имеет водоизмещение порожнем 153,7 т, полное водоизмещение 192,7 т, наибольшую длину 33,04 м, ширину 6,8 м и среднюю осадку 1,6 м. Катер оснащен двумя дизельными двигателями мощностью по 337 л.с. и иметет скорость полного хода 12,7 уз.

Назначением катера является высокоточная площадная съёмка рельефа дна и обследование навигационных опасностей на глубинах до 400 метров и съемка рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров; обслуживание всех типов плавучих предостерегательных знаков (далее-ППЗ); постановка/съёмка всех типов ППЗ до 1,7 тонны и длиной до 6,5 метров; доставка личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования; навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций; лоцманская проводка и лидирование подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.