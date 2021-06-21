Evrensel (Турция): решения, принятые на саммитах, ознаменуют 2020-е годы

У НАТО, которая после распада СССР и Варшавского договора оказалась в ситуации «отсутствия врагов», в связи с чем говорилось о «смерти мозга», отныне есть два конкретных врага, которые позволят, по мнению автора, альянсу прийти в себя. Результаты прошедших саммитов, а также встречи Байден — Путин фактически определили цели альянса на ближайшие 10 лет.

70-страничный стратегический документ "НАТО 2030", главный заголовок которого мы можем перевести как "Единство в новой эре", по сути дает достаточное представление об империалистической конкуренции, поляризации, альянсах и переделе в мире 2020-х годов.

Вокруг документа, принявшего свою окончательную форму 3 декабря 2020 года, с марта велись активные обсуждения, проводился обмен мнениями, создавались комиссии. В работе комиссии в составе десяти человек под председательством бывшего министра обороны Германии Томаса де Мезьера (Thomas de Maiziere) и американского дипломата А. Весса Митчелла (A. Wess Mitchell) Турцию представлял дипломат Таджан Ильдем (Tacan İldem).

Можно сказать, что в силу интенсивной предварительной работы относительно теоретических рамок и практических целей, обозначенных в стратегическом документе, на саммите НАТО возражений не было. Выступления и сигналы также в целом оставались в рамках разработанной доктрины.

Стратегический документ носит характер дорожной карты объединения против России и Китая в ближайшие 10 лет. По этой причине главной целью на западном фронте было поставлено обновление и осмысление альянса.

Например, в разделе под заголовком "Стратегические усилия во времена неопределенности" дается следующая оценка: "Неопределенность будущего требует от НАТО постоянной адаптации. Мир в ближайшие 10 лет будет сильно отличаться от мира, в котором альянс существовал во время холодной войны и в последующие десятилетия. Это будет мир конкурирующих великих держав, в котором самоуверенные авторитарные режимы с ревизионистскими внешнеполитическими программами стремятся расширить свою власть и влияние, а союзники по НАТО сталкиваются с системными вызовами в сфере безопасности и экономики" (5-я страница).

Результаты саммитов G7, НАТО, ЕС - США, а также встречи Байден - Путин показывают, что западный фронт практически поклялся оставаться вместе в ближайшие 10 лет. В результате такого подхода, приоткрывающего двери в "биполярный мир" в 2020-х годах, становится понятно, что, даже если масштабной войны не будет, тамтамы войны будут то и дело звучать, наращивание вооружений продолжится и больше всего от этого будут и дальше выигрывать оружейные монополии. Теперь у всех империалистических стран больше веских причин наращивать вооружения!

У НАТО, которая после распада СССР и Варшавского договора оказалась в ситуации "отсутствия врагов", в связи с чем говорилось о "смерти мозга", отныне есть два конкретных врага, которые позволят альянсу прийти в себя: Россия и Китай.

Значительную роль в этом играет план США продолжать быть лидером Запада, сделав империалистическую поляризацию биполярной. Можно сказать, что на прошедших в течение недели саммитах США добились своей цели, пойдя на некоторые уступки перед европейскими империалистическими государствами.

Первой уступкой был отказ от санкций против проекта "Северный поток - 2" (Nordstream 2), направленного на обеспечение прямого потока природного газа между Россией и Германией.

А второй уступкой стало завершение 17-летнего спора по субсидиям для Boeing и Airbus. Таможенные пошлины, введенные из-за спора вокруг Boeing и Airbus, которые много лет обсуждались во Всемирной торговой организации, были приостановлены на пять лет. Но повышенные таможенные пошлины на сталь и алюминий, оставшиеся со времен Трампа, продолжатся.

В силу этих двух уступок фронт ЕС доволен визитом Байдена. Царит новое воодушевление по поводу возобновления трансатлантических отношений.

Запад, постепенно утрачивающий свою экономическую мощь перед Китаем, теперь планирует сохранить эту гегемонию с помощью превосходства в вооружениях и НАТО. В условиях, когда задействуется НАТО, у Китая и России не остается другого выбора, кроме как создание "восточной НАТО". Варшавский договор также был создан по необходимости после НАТО.

Нацеливание на Россию и Китай - это в то же время план, который также поможет приструнить страны, старающиеся поддерживать благоприятные отношения с Россией и Китаем, такие как Турция и Венгрия.

За последние 20 лет стало ясно, что от нормализации отношений выиграл не Запад, а Россия и Китай. В то время как Россия, продолжая беспрепятственно продавать свои энергетические ресурсы в Европу, обеспечивала рост своей экономики, Китай, развивая торговые отношения с Западом, стал крупнейшим соперником США в экономическом плане. Более того, через несколько лет Китай обгонит США, что ни у кого не вызывает сомнений.

На встрече Путин - Байден в Женеве многое указывает на то, что, хотя двери для диалога будут оставаться открытыми, отношения продолжат ужесточаться.

Не нужно быть пророком, чтобы видеть, что важнейший разлом будет вокруг Украины. Президент Украины Зеленский заявил, что НАТО готова принять его страну в качестве члена. Вероятно, западный альянс попытается предпринять шаги в этом направлении, несмотря на возражения России. Потом будет обсуждаться Крым.

Таким образом, США, обновляя альянс под эгидой НАТО, укрепляют свои позиции и вновь вовлекают мир в фазу напряженности, войн и наращивания вооружений. По этой причине борьба народов с войнами и вооружением сейчас становится еще важнее.

Юджель Оздемир (Yücel Özdemir)