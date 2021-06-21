Белый дом подтвердил поддержку Киева и готовность выделения дополнительной помощи

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Поддержка Украины остается низменным направлением политики США, подготовлены дополнительные средства на случай ухудшения обстановки в результате "действий России", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден прямо сказал президенту Путину, что мы будем непоколебимо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявила она, добавив, что "мы также подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России на Украину".

По ее словам, в преддверии саммита Россия - США "мы предоставили пакет помощи, предназначенный на обеспечения безопасности, на сумму $150 млн, включая летальное оружие".

Она назвала "абсурдными" сообщения СМИ о том, что накануне встречи президентов США и России Вашингтон в качестве "временной меры" приостановил реализацию плана военной помощи Украине на $100 млн.

Псаки отметила, что к настоящему времени США "предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы по содействию безопасности Украины".

"За два дня до саммита президент Байден, выступая на саммите НАТО, на весь мир заявил, что мы будем продолжать обеспечивать Украине такое положение, чтобы она могла продолжать сопротивляться российской физической агрессии", - напомнила пресс-секретарь американского президента.