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Известия.ru

Полет шпиона: США протестировали на Балтике экспериментальный самолёт

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Источник изображения: Фото: U.S. Army

Какими возможностями обладает секретный разведчик Пентагона

Армия США испытала на учениях Baltops 2021 свой самый современный самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 ARTEMIS. Воздушный шпион может прослушивать радиопереговоры, обнаруживать наземные цели и отслеживать их перемещение. Он несколько раз пытался провести разведку систем ПВО, а также пунктов управления и связи в Калининградской области. Появление ARTEMIS не стало сюрпризом для российских военных. По словам источников «Известий» в военном ведомстве, незваный гость был своевременно обнаружен и взят на сопровождение.

Незваный гость

При приближении к границам России новейший самолёт-шпион был своевременно обнаружен, идентифицирован и взят на сопровождение средствами ПВО. Они отследили несколько его полётов в Балтийском регионе, вдоль границ Калининградской области и Белоруссии, а также над Чёрным морем, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

Ранее, с декабря 2019 года в Прибалтике постоянно дежурила пара разведывательных самолётов Армии США Beechcraft RC-12X Guardrail. Они регулярно выполняли полеты вдоль границ Калининградской области России. Их преемника с гораздо более мощной аппаратурой передислоцировали в Европу в мае нынешнего года специально для участия в учениях.

Точные характеристики машины засекречены. Утверждается, что самолет значительно превосходит образцы предыдущего поколения, особенно в части многофункциональности. Сообщалось, что в состав оборудования ARTEMIS помимо мощного радара включили аппаратуру радиотехнической разведки. Она обнаруживает электромагнитные сигналы от радаров и радиостанций и определяет точное местонахождение их источника с расстояния в сотни километров. Кроме того, самолет оснащен приборами для дистанционной прослушки каналов связи. Информация о найденных объектах обрабатывается в автоматизированном режиме.

Beechcraft RC-12 Guardrail

Источник изображения: Фото: flickr.com/Michael Alexander

— Это не классический разведчик вроде U-2, — пояснил «Известиям» военных эксперт Владислав Шурыгин. — Это самолёт для крупных боевых операций. Разведоборудование ARTEMIS должно снабжать информацией в реальном времени армейское командование, чтобы оно постоянно имело точные данные о противнике и могло выбирать цели для атаки высокоточным оружием, включая перспективное гиперзвуковое.

По сценарию учения Baltops были явно направлены на отработку противостояния с Россией, считает специалист. И участие в них новейшего армейского самолёта разведки и целеуказания, по его мнению, подтверждает это: такая техника не нужна для борьбы с пиратством или поисково-спасательных задач.

Экспериментальная программа

Приближавшийся к российским границам самолёт стал первым турбореактивным разведчиком в арсенале армии США. Набор оборудования разместили внутри переделанного бизнес-джета Bombardier Challenger 650, который был введён в эксплуатацию лишь в 2015 году.

Все предыдущие армейские образцы были турбовинтовыми и меньшими по размерам. Новинка не только быстрее, но и имеет увеличенную дальность полёта. Представители Пентагона отмечали, что её можно оперативно перебрасывать между континентами за одни сутки. Для прежних Beechcraft RC-12X Guardrail путешествие даже через Атлантический океан требовало нескольких промежуточных посадок и занимало до недели. Гораздо выше у перспективной машины мощность бортовых генераторов, что дает возможность запитать более производительное оборудование.

Самолет Bombardier Challenger 650

Источник изображения: Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

Усовершенствованная начинка самолёта позволяет ему напрямую передавать собранную информацию через спутниковые каналы связи прямо в полёте.

По контракту от 2019 года было построено два прототипа. Они несколько отличаются друг от друга по составу оборудования, что заметно по внешнему виду и составу антенн. В 2020-м они прошли предварительные испытания в реальной обстановке. Их опробовали у границ Северной Кореи, а затем перебросили в Европу. Оттуда они совершали рейсы в том числе в Грузию, где пролетели неподалёку от Абхазии и Южной Осетии.

В случае успеха испытаний текущего года можно ожидать крупного заказа на новые самолёты с ARTEMIS. Армейское командование США ранее сообщало о планах обзавестись десятком новых разведчиков на базе бизнес-джетов. Не исключается также, что этот комплект разведоборудования затем смонтируют на более крупных самолётах типа Boeing 737 или Gulfstream G550.

На смену ветеранам

Сейчас на службе армии США состоит 19 разведчиков-целеуказателей Beechcraft RC-12X Guardrail. Они постоянно дислоцируются в США, Европе и на Корейском полуострове.

Поддерживать в рабочем состоянии эти самолёты, выпущенные более четырёх десятков лет назад, становится всё сложнее. Запчасти для них приходится добывать со списанных однотипных машин, отправленных на авиакладбище в Аризоне. Тем не менее ожидается, что часть из них прослужат ещё по крайней мере до 2034 года.

Beechcraft RC-12X Guardrail

Источник изображения: Фото: flickr.com/Ian Abbott

По словам главы Разведуправления минобороны США генерал-лейтенанта Роберта Эшли, такие самолёты уже совершенно не приспособлены для действий в условиях интегрированной ПВО у противника. В качестве примера он назвал Южно-Китайское море и некоторые районы Восточной Европы. Ожидается что новые более скоростные самолёты с улучшенным разведоборудованием смогут вести наблюдение с большей дистанции, подвергаясь меньшей опасности.

Турбореактивный Bombardier Challenger 650 ARTEMIS испытывали во время учений НАТО Baltops 2021 на Балтике. В двухнедельных манёврах приняли участие корабли и контингенты из 18 стран Североатлантического блока. Всего в них задействовали более 40 кораблей и 60 самолётов и вертолётов, свыше четырёх тысяч военных. В числе отработанных задач были поиск и уничтожение подводных лодок, отражение воздушных атак и высадка десанта с моря на побережье неподалёку от Калининградской области.


Антон Лавров

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