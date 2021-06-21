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ТАСС

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" завершила третий обзор всего неба

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Спектр-РГ
Спектр-РГ.
Источник изображения: iz.ru

Эта обсерватория находится примерно в 1,5 млн км от Земли

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/.Космическая обсерватория "Спектр-РГ", которая находится примерно в 1,5 млн км от Земли, выполнила третий обзор всего неба. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"В среду, 16 июня 2021 года, российская рентгеновская космическая обсерватория "Спектр-РГ" завершила третий обзор всего неба и перешла к четвертому", - говорится в сообщении.

Как уточнил заместитель директора Института космических исследований РАН и научный руководитель телескопа ART-XC им. М. Н. Павлинского Александр Лутовинов ежедневно обсерватория отправляет на Землю 500-700 гигабайт информации. При обработке она превращается в терабайты научных данных.

"Это колоссальный объем данных, исследователи в России и Германии уже сейчас активно работают с ними. По итогам каждого обзора составляются карты всего неба, которые потом складываются или анализируются на предмет поиска астрофизических объектов и изучения их переменности", - пояснил он.

Космический аппарат "Спектр-РГ" был разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

Работой обсерватории управляет НПО им. Лавочкина. Данные с телескопов принимаются в центрах дальней космической связи в Медвежьих Озерах, Уссурийске, Байконуре. Их обработкой занимаются в том числе аспиранты и молодые ученые.

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