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Интерфакс-АВН

ОДК поставила Новатэку силовой агрегат для заполнения газовых хранилищ

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Новатэк
Новатэк.
Источник изображения: ria.ru

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха поставила газоперекачивающий агрегат ГПА-4РМП на газовое месторождение Группы "Новатэк", сообщает пресс-служба ОДК.

"Данная силовая установка является передовой разработкой ОДК. Ранее мы уже поставили девять аналогичных силовых установок на объекты Газпрома, теперь это оборудование поставлено на объект Группы "Новатэк", - сказал заместитель генерального директора - заместитель генерального директора по энергетическим и промышленным программам ОДК Сергей Михайлов, слова которого приводятся в распространенном в пятницу пресс-релизе.

Сообщается, что силовое устройство в комплекте с поршневым компрессором и станционным оборудованием доставлено на газовое месторождение в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

По информации пресс-службы, газоперекачивающий агрегат ГПА-4РМП производства АО "ОДК-Газовые турбины" предназначен для заполнения и отбора газа из подземных хранилищ, где требуется работа в широком диапазоне давлений при высокой степени сжатия.

"В процессе заполнения подземного хранилища газа от оборудования требуется способность плавно изменять давление при сохранении устойчивой работы оборудования. Это достигается за счет комбинированной работы поршневого компрессора и газотурбинного двигателя", - отмечается в сообщении.

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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
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