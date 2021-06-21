НАТО обратился к России с призывом после выхода из ДОН

МОСКВА, 18 июня/ Радио Sputnik. Североатлантический совет НАТО заявил о своем "глубоком сожалении" по поводу принятого Россией решения о выходе из Договора по открытому небу (ДОН).

"Мы глубоко сожалеем об уведомлении Россией о своем решении выйти из Договора по открытому небу – важного юридически обязательного документа, способствующего транспарентности, безопасности и стабильности, а также взаимному доверию в евроатлантическом регионе", – отмечается в документе, опубликованном на сайте альянса.

В НАТО призвали Россию пересмотреть принятое решение и вернуться к соблюдению условий договора.

"Мы призываем Россию использовать оставшиеся шесть месяцев до вступления в силу ее выхода из Договора для того, чтобы пересмотреть свое решение и вернуться к полному соблюдению Договора по открытому небу", – говорится в тексте заявления.

МИД РФ ранее в пятницу сообщил, что 18 декабря 2021 года Россия официально покинет ДОН. Ответственность за развал Договора российское внешнеполитическое ведомство возложило на США.

"США активно выступают за транспарентность в военной области лишь в тех случаях, когда они рассчитывают реализовать через нее какие-то свои преимущества. Когда же речь заходит о мерах открытости, затрагивающих их собственную территорию, они дают задний ход и начинают создавать препятствия выполнению таких договоренностей, не задумываясь при этом ни о европейской безопасности, ни об озабоченностях союзников, ни об оценке собственной договороспособности", – отмечалось в заявлении МИД России.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу с 2002 года. Он стал одной из мер по укреплению доверия в военной сфере после окончания холодной войны. Государства-участники получили право совершать облеты территорий друг друга, используя аппаратуру, отвечающую определенным требованиям. Всего к договору присоединились 34 государства, но США вышли из него 22 ноября 2020 года. В середине января 2021 года Россия объявила о начале аналогичной процедуры, а 7 июня президент Владимир Путин подписал закон о денонсации договора.

Ранее радио Sputnik сообщало, как оценили в Китае решение России о выходе из Договора по открытому небу.

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