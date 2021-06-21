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Россия поможет Турции построить космодром

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Источник изображения: Фото: Arif Akdogan / Getty Images

Россия может помочь Турции построить космодром и создать ракетный двигатель, передает РИА Новости заявление главы Национального космического агентства Турции Сердара Хусейна Йылдырыма.

«С Россией мы могли бы сотрудничать во многих областях, по космодрому, по ракетным двигателям. Мы обсуждали возможность помощи России в создании нашего космодрома. У них очень много опыта в этом вопросе, как стартовые столы, так и сами космодромы», — сказал руководитель.

По его словам, конкретная работа по космодрому может начаться через год, когда Анкара определится с местом для его строительства и странами, с которыми планирует сотрудничать по данному направлению. Ожидается, что стартовая площадка будет находиться в одном из экваториальных государств.

В марте 2018 года Николай Кулинич, занимая должность посла Украины в Австралии, заявил, что Государственное космическое агентство Украины готово построить на северо-западе Австралии космодром.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Россия
Турция
Украина
Компании
J-600T
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