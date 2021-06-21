Поднебесная пробила технологическую блокаду США. Космонавтика стала областью, в которой Китай сделал самый мощный прорыв и наверстал все упущенное. Марс, Луна, а теперь и космическая станция — что на это ответит Америка? «Интересно, выдержит ли этот старик Байден такую сильную пощечину?» — задаются вопросом читатели.

Китай успешно запустил космический корабль и доставил экипаж из трех китайских космонавтов на станцию "Тяньгун", что стало новой вехой в развитии аэрокосмической промышленности КНР. Когда ракета подняла "Шэньчжоу-12" в небо, это было похоже на копье, пробившее жесткую технологическую блокаду Соединенных Штатов. Это не только момент триумфа китайского народа, но и момент полного упадка духа Соединенных Штатов, поскольку это событие означает разрыв блокады Китая.

Три космонавта добрались до станции "Тяньгун" - это не единственное достижение Китая в области высоких технологий. Это событие и "Чанъэ-5", луноход, вернувшийся с обратной стороны Луны с образцами грунта, а также "Тяньвэнь-1", что недавно совершил мягкую посадку на Марс, - череда достижений Китая, которая тянется друг за другом, показывая прогресс нашей страны. Выдающиеся показатели аэрокосмической промышленности Китая являются явным свидетельством систематического роста нашей большой страны и невозможностью других стран остановить ее развитие.

Среди отраслей, в которых США поддерживают технологическую блокаду, авиакосмическая промышленность всегда была одной из самых подавляемых. Международная космическая станция (МКС), возглавляемая США, постоянно удерживала Китай "за дверью". Вашингтон всегда был высокомерно убежден, что технологический прогресс Китая опирается на "воровство технологий" и что изоляция может заставить его отставать. Однако космонавтика только что стала областью, в которой Китай сделал самый мощный прорыв, наверстав все упущенное. Из-за того, что КНР бойкотировали, он создал собственную космическую станцию, и через несколько лет она станет единственной космической станцией на орбите. Игра Китая и США в сфере международного космического сотрудничества в настоящее время меняется.

И подобные изменения только начались. Китай очень выносливый и настроен действовать открыто. Жесткая политика США, направленная на поддержание своего преимущества в отрасли посредством технологической блокады, будет вновь и вновь терпеть поражение, и со временем она будет становиться все более нестабильной. В то же время вскоре будет переписана глобальная система обмена технологиями, центром которой сейчас являются Соединенные Штаты: международное сообщество сформирует новую структуру политехнологического центра, который будет также включать Китай. Обмен технологиями между странами станет более равноправным. Гегемонистическая система, в которой США могут свободно вводить санкции и определять судьбу других стран, шаг за шагом рухнет.

Основное средство, с помощью которого Америка осуществляет технологическую блокаду США, - полупроводники. Чтобы разорвать блокаду в аэрокосмическом секторе, необходимо вновь обратиться к отрасли полупроводников, и это будет процесс, в результате которого американские полупроводниковые компании потеряют свое глобальное сверхвлияние. В конце концов, политика блокады Вашингтона заставит задохнуться только его самого.

"Шэньчжоу-12" добавляет новый элемент к уверенности международного сообщества в независимом технологическом прогрессе Китая, и подобные элементы будут продолжать наслаиваться. Соединенные Штаты придерживаются своего пути пропаганды в попытках демонизировать Китай, и свободное и мирное развитие Поднебесной - это самый сильный ответ Америке.

Однажды международное общественное мнение достигнет критической поворотной точки и осознает результаты накопления Китаем современных и мирных элементов развития: почему американская блокада Китая неэффективна? Что на самом деле поддерживает развитие Китая? Почему "агрессивный" Китай не воевал более 30 лет, в то время как "миротворческая" Америка годами не прекращает войн? И почему военные расходы первого составляют всего около 1,3% ВВП, а второй - около 3,5%? Мир в итоге найдет ответы на эти вопросы и наконец все осознает.

Аэрокосмическая промышленность Китая не имеет атрибута внешней конкуренции, это собственное достижение модернизации Китая. До сих пор китайцы выступали за максимальное сотрудничество в области высоких технологий, но Соединенные Штаты всегда отвергали нас. Тогда пусть мы будем удерживать больше капитала в наших руках. Возможно, только наше успешное независимое развитие может изменить отношение Соединенных Штатов. Мы будем действовать решительно.

Комментарии китайских читателей

Над пропастью во ржи 666

Предполагается, что наш прорыв в области собственного производства чипов в США будет вскоре значительно ускорен. Наши научно-технические работники самые лучшие! Удачи!

hx1zbn

Интересно, выдержит ли этот старик Байден такую сильную пощечину?

fgdR2K

Чем больше мы прорываемся вперед, тем круче будет китайская нация в будущем! Возрождение нации невозможно без преодоления преград!

Ши Цзяншуй

Президент США: это прискорбный день для всего американского народа… Но что гораздо важнее, что с этих пор Штаты остаются позади…

ID_3210069

"Развитие - это главная истина".

тигриная мощь

Хорошо сказано, но я также надеюсь, что мой великий Китай сможет в ближайшее время разрушить военную гегемонию США и валютную гегемонию! Военные расходы Китая составляют всего 1,3% ВВП. На данный момент нам уже есть чем гордиться!

jIkd99

Будущее международное сотрудничество на китайской космической станции должно исключить Альянс "Пять глаз", раз они до этого исключали нас!

Мое сердце летит

Здесь вопрос не в том, кто кого побьет. Мы идем своим путем и занимаемся своими делами, реализуя китайскую мечту, единственный путь - это к мечте о возрождении нации, инновации - это наш двигатель, а путь этот должен быть через качество и людские ресурсы. Давай, Китай!

Люблю свой Китай 001eric

Китай обречен полагаться только на себя! Только когда мы станем сильнейшими, другие захотят нас, и однажды мы тоже введем блокаду Соединенных Штатов!

WshkIu

Наше развитие не для того, чтобы изменить отношение Штатов, а ради самих себя.

5W9Fz3

Процветания и многие лета моей великой родине! Мы еще и на другие планеты полетим!

А-Вань

"Шэньчжоу-12" уже был мировым лидером в области автономных сближений и стыковки с космической станцией через 6,5 часов после ее запуска. В настоящее время Соединенные Штаты не имеют такой возможности. Китайцы доказали свои способности на деле. Да здравствует Китай!

ax2f33

Спокойно, не стоит никуда пока торопиться, мы уже воспитываем следующее поколение, и в будущем мы будем еще сильнее и еще лучше!

Неожиданно экстремальный

Мы прорвали блокаду и доказали всему миру, что можем сделать то же самое, что и США, без американских технологий. Еще несколько лет назад Соединенные Штаты поместили индустрию полупроводников в блокаду, мы же сделаем это сейчас. Самым важным для поддержки системы гегемонии США является доллар и ничего больше. вскоре мы сокрушим и доллар!

Fx2cwo

Любой шаг, блокирующий развитие Китая, обречен на провал. Чем сильнее будет блокада Китая, тем быстрее мы будем развиваться.

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