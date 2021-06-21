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РИА Новости

МИД России назвал дату выхода из Договора по открытому небу

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Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 18 июня/ Радио Sputnik. Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Россия официально покинет Договор по открытому небу 18 декабря текущего года.

"Восемнадцатого июня вступили в силу Федеральный закон № 158-ФЗ от 7 июня 2021 г. "О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу" и Распоряжения Правительства Российской Федерации № 1611-р от 16 июня 2021 г. (о выходе Российской Федерации из группы государств-участников Договора по открытому небу). В связи с этим российская сторона направила предусмотренные Договором уведомления его депозитариям (Венгрии и Канаде) и остальным государствам-участникам", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Россия попросила о созыве конференции государств-участников ДОН для рассмотрения последствий ее выхода из соглашения.

Вся ответственность за развал Договора по открытому небу лежит на Соединенных Штатах, подчеркивается в заявлении МИД РФ.

"США активно выступают за транспарентность в военной области лишь в тех случаях, когда они рассчитывают реализовать через нее какие-то свои преимущества. Когда же речь заходит о мерах открытости, затрагивающих их собственную территорию, они дают задний ход и начинают создавать препятствия выполнению таких договоренностей, не задумываясь при этом ни о европейской безопасности, ни об озабоченностях союзников, ни об оценке собственной договороспособности", – отмечается в тексте документа.

На основании истории ДОН российское внешнеполитическое ведомство сформулировало два вывода.

Во-первых, попытки добиться односторонних преимуществ при игнорировании интересов России обречены на провал.

Во-вторых, расчет на то, что "техническое превосходство" Запада позволит ему оставить Россию на обочине, не оправдывается.

"Так было с переходом на цифровые технологии в выполнении ДОН – его активно продвигали американцы, а в результате наша страна опередила западных партнеров на 8-9 лет. Уверены, так же будет и сейчас, когда США разрушают Договор, делая ставку на национальные технические средства контроля", — отметили в МИД РФ.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу с 2002 года. Он стал одной из мер по укреплению доверия в военной сфере после окончания холодной войны. Государства-участники получили право совершать облеты территорий друг друга, используя аппаратуру, отвечающую определенным требованиям. Всего к договору присоединились 34 государства, но США вышли из него 22 ноября 2020 года. В середине января 2021 года Россия объявила о начале аналогичной процедуры.

Ранее радио Sputnik сообщало, как оценили в Китае выход России из Договора по открытому небу.

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Страны
Венгрия
Канада
Китай
Россия
США
Проекты
2020-й год
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