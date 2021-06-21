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Российский «убийца авианосцев» ушел к британскому Queen Elizabeth

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Источник изображения: Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» проекта 1164 «Атлант», называемый убийцей авианосцев, идет в Средиземное море, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

В походе флагман Черноморского флота России сопровождает сторожевой корабль «Адмирал Эссен» проекта 11356Р.

Отмечается, что в настоящее время в Средиземном море находится авианосная ударная группа Королевских Военно-морских сил (ВМС) Великобритании во главе с авианосцем Queen Elizabeth.

В июне в порт Одессы зашли два корабля НАТО — британский эсминец Defender и фрегат Королевских ВМС Нидерландов Evertsen (F805).


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Нидерланды
Россия
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Проекты
1135 Буревестник
1164 Атлант
NATO
Авианосец
ЧФ
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