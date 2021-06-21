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WarSpot

Люксембург и Бельгия сформируют объединённый батальон НАТО

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Малые европейские государства намерены оставаться полезными для НАТО. Вчера, 17 июня, портал luxtimes.lu сообщил о том, что Люксембург и Бельгия собираются сформировать совместный армейский батальон.

Этот проект должен увеличить вклад Люксембурга в НАТО и повысит расходы страны на оборону, чего требует членство в военном альянсе.

Солдаты Люксембурга на параде

Источник изображения: luxtimes.lu

Планируется, что объединённые силы будут сосредоточены на разведывательных миссиях «средней интенсивности». Это означает, что подразделению будет разрешено действовать во «враждебных зонах». Люксембург является одной из стран с самыми низкими в НАТО расходами на оборону, что эквивалентно примерно 0,6% ВВП. Планируется, что к 2024 году этот показатель увеличится до 0,72%.

В феврале парламент Люксембурга проголосовал за законы об увеличении набора кадров и оборонных затрат страны, чтобы выполнить целевые показатели расходов, поставленные НАТО. Люксембург совместно с Бельгией уже эксплуатируют транспортный самолёт Airbus A400M. Также страна недавно увеличила свои военные расходы на спутниковую связь, космос и кибербезопасность, а также инвестировала в проект НАТО по дозаправке самолётов в воздухе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Люксембург
Продукция
A400M
Компании
Airbus
Проекты
NATO
Кибербезопасность
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