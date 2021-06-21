На учениях "Запад" отработают новую систему финансирования армии в военное время

Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области во время учений "Запад-2017".

МИНСК, 18 июн - РИА Новости. В ходе совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", которые пройдут на территории двух стран в сентябре, будет впервые отработана новая система финансирования Вооруженных сил РФ в военное время, сообщила журналистам замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова в ходе рабочей поездки в Белоруссию.

По её словам, характер современных войн существенно отличается от войн прошлого и имеет геополитический, информационный и гибридный тип. В этой связи совместно с Генштабом ВС РФ, Минфином, Национальным центром управления обороной, Федеральным казначейством и Банком России были разработаны документы по особенностям финансового обеспечения российской армии в военное время.

"В результате была выработана совершенно новая, инновационная схема финансового обеспечения войск в период перехода с мирного на военное время. Она позволит в военное время финансовым органам обеспечить бесперебойное финансовое обеспечение войск в различных условиях обстановки, в том числе в условиях отсутствия устойчивых каналов связи, перебоев в энергоснабжении, с использованием исключительно национальной платежной системы", - рассказала замминистра.

"Впервые в полном масштабе эту систему планируется опробовать в рамках стратегических учений "Запад", - добавила Шевцова.

Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.

"Западу" будет предшествовать комплекс специальных учений по видам обеспечения с переходом войск к практическим действиям. Маневры "Запад" являются плановыми, проводятся по решению президентов России и Белоруссии и носят исключительно оборонительный характер, отмечают в Минобороны РФ. Сейчас идет активная подготовка к стратегическим учениям.