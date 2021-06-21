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Российская газета

Выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ вручили дипломы

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Источник изображения: rg.ru

Сегодня на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов отметил, что современные опасности и угрозы Российской Федерации требуют новых подходов к обеспечению национальной безопасности и обороны страны.


Он подчеркнул, что военно-политическая обстановка в мире остается напряженной. Не снижается военная активность НАТО вблизи российских границ. Продолжаются вооруженные конфликты, сохраняется угроза со стороны международного терроризма. Военная сила все чаще становится инструментом решения международных проблем.

Поэтому, считает Герасимов, важным звеном в обеспечении безопасности страны является подготовка военных кадров стратегического уровня, получающих образование в ведущем военно-учебном заведении страны - Военной академии Генерального штаба.

Кроме того, напомнил Валерий Герасимов, сегодня в общем строю находятся представители вооруженных сил иностранных государств, с которыми Российскую Федерацию объединяют единые приоритеты - добрососедство, взаимное доверие, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность.

Начальник Генштаба уверен, что с этими государствами у России сохранятся единый вектор и динамика отношений в военной сфере, а количество совместных мероприятий международного военного сотрудничества увеличится. За 189 лет в стенах академии подготовлено более 25 тысяч генералов, адмиралов и офицеров для Вооруженных сил страны.

- В академии прошли обучение несколько тысяч иностранных военных специалистов из дружественных нам стран, - сказал Герасимов.

Валерий Герасимов передал поздравления выпускникам от министра обороны РФ генерала армии Сергей Шойгу.

Лучшим выпускникам были впервые вручены медали "За отличное окончание Военной академии Генерального штаба". Медаль имеет две степени. Первой, золотой, удостаиваются военнослужащие, сдавшие все экзамены, зачеты и итоговые аттестационные испытания с оценкой "отлично".

Серебряной медалью второй степени награждаются выпускники, получившие наряду с отличными не более 30 процентов хороших оценок.

Медаль выполнена на основе исторических образцов императорской академии. На ее лицевой стороне - изображение женской фигуры, возлагающей лавровый венок на голову коленопреклоненного воина. По кругу - рельефная надпись: "Достойному в науках".


Михаил Фалалеев

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