В МИД оценили планы Турции по защите аэропорта Кабула

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Планы Турции обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США из Афганистана нарушают договоренности с талибами, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США. По его словам об этом говорили президенты двух стран Джо Байден и Тайип Эрдоган на встрече на этой неделе.

"Конечно, нарушает", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он усомнился, что договоренности США и Турции по обеспечению безопасности воздушной гавани как-то повлияют на ситуацию с безопасностью в Афганистане в целом.

Как ранее заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, Анкара предложила обеспечить охрану аэропорта Кабула в Афганистане после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий.

Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября закончит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Штаты и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из ближневосточного государства за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.