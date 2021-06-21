The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35

Кто позарится на неисправный самолет от «Локхид Мартин»? — европейские члены НАТО. Трудно объяснить покорность, с которой военные боссы этих стран идут в кабалу США, несмотря на неопровержимые доказательства, что вся программа по производству F-35 — катастрофа, замечает автор. Зато Владимир Путин может спать спокойно.

Коммюнике саммита НАТО на этой неделе, как и следовало ожидать, было щедро пересыпано пафосом о постоянно растущей российской угрозе - наряду с намеками на вызовы Китая и его растущее влияние.

На более радостной ноте саммит приветствовал новость, что "24 союзника тратят на тяжелое вооружение более 20% своих оборонных расходов", выразив твердую надежду, что в ближайшем будущем к этому эксклюзивному клубу присоединятся и новички. А поскольку для семи европейских членов НАТО основная единица "тяжелого вооружения", о котором идет речь, - истребитель F-35, - то это хорошая новость для компании "Локхид". А вот странам, подписавшимся на его покупку, уже не так радостно: отныне их вооруженные силы обречены на слабость и попрошайничество.

Великобритания, Италия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Польша и Дания заказали в общей сложности 297 самолетов F-35 на общую сумму в 35,4 миллиарда долларов, - при этом еще немало миллиардов уйдет на техобслуживание (причем основная их часть в карман "Локхид"), пока самолеты будут в строю.

После двадцати лет разработки самолет до сих пор не прошел еще сертификацию даже в собственном испытательном бюро Пентагона: там недавно обнаружили минимум "871 нерешенный недостаток", 10 из которых чреваты "летальным исходом" и другими, не менее нежелательными исходами. "Этот самолет никуда не годится", - сказал эксперт Дэн Грейзер (Dan Grazier) из Вашингтонского проекта по надзору за правительством. "Мы создали монстра, - сказал о программе последний министр обороны в администрации Трампа Кристофер Миллер (Christopher Miller). - Это кусок…". Чего именно, он не уточнил, но напрашивается само. Похоже, эта характеристика в самое яблочко. Пока что на испытаниях вскрылось, что его пушка мажет мимо цели, а сам истребитель не может подняться в воздух ближе 40 километров от непогоды или даже при сильном боковом ветре. Он настолько навороченный и ненадежный, что летает в среднем раз в три дня (серьезное препятствие для обучения пилотов, а также нешуточная помеха на поле боя), к тому же у форсажной камеры есть повадка расплавлять хвост на сверхзвуковых скоростях.

Я поинтересовался у Пьера Спрея (Pierre Sprey), одного из инженеров чрезвычайно успешного F-16, которому F-35 придет на смену в большинстве ВВС НАТО, чем это чревато для покупателей. "Каждый закупленный F-35 ослабит совокупную мощь их ВВС", - отрезал он, поскольку в эффективности старым моделям новинка явно уступает. Еще он мог бы добавить, она проест дыру в их оборонных бюджетах и ляжет тяжким бременем на измученную коронавирусом экономику. Например, Дания заключила контракт на поставку 27 самолетов F-35, которые, если к закупочной цене прибавить эксплуатационные расходы в течение всего срока службы, обойдутся датчанам примерно в 13 миллиардов долларов. А это примерно в два с половиной раза превышает годовой оборонный бюджет их небольшой страны.

Итальянцы проглотили наживку еще глубже - и партия в 90 самолетов уже кажется им непосильной ношей. По данным газеты "Стампа", компания "Локхид" даже временно приостановила поставки в 2018 году, поскольку Италия задолжала 500 миллионов евро (606 миллионов долларов) за уже отправленные самолеты.

А вот бестолковые британцы подписались на программу в статусе "партнера первого уровня", нагрузили себя обширной субподрядной работой и выстраивают вокруг F-35 весь свой военно-морской бюджет и стратегические планы, поскольку два авианосца, хребет Королевского флота, ничего другого нести не смогут. Однако программа задерживается на долгие годы, и авианосец "Королева Елизавета" отправился противостоять китайскому вызову без положенного набора F-35 и вынужден довольствоваться силами, арендованными у морской пехоты США. Отскочили разве что турки. Их немедленно выгнали из программы за наглость купить российскую систему противовоздушной обороны С-400 - смириться с такой вопиющей потребительской нелояльностью Вашингтон не смог.

Трудно объяснить лемминговую покорность, с которой европейские военные боссы идут в кабалу, несмотря на неопровержимые доказательства (которые теперь признает даже Пентагон и Конгресс), что вся эта программа - катастрофа. Примерно поколение назад всплыли неопровержимые улики, что другой истребитель "Локхид", смертоносный (для пилотов) F-104, продавался в ВВС НАТО благодаря огромным взяткам. Разумеется, столь нечистоплотные сделки сегодня исключены в принципе, поэтому корни этого фиаско надо искать в другом месте. Но хотя бы Владимир Путин может спать спокойно.

Эндрю Кобёрн (Andrew Cockburn)