Организм космонавтов модифицируют для полета на Марс

Специалисты из России и США рассматривают возможность модификации людей, которым предстоит дальний космический полет, например, на Марс. В частности, обсуждается, следует ли удалять селезенку космонавтам для снижения радиационного поражения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Орлова.

Космические лучи и радиация Солнца оказывают губительное воздействие на клетки и ДНК человека. При перелете на Марс космонавты будут находиться вне защищающего магнитного поля Земли, в результате возрастет риск развития рака, а также когнитивных нарушений. Одним из наиболее уязвимых перед радиацией органом является селезенка, которая отвечает за формирование иммунного ответа и за разрушение старых и поврежденных клеток крови. Радиационные повреждения этого органа могут нанести урон всему организму, например, привести к внутрибрюшному кровотечению.

По мнению некоторых специалистов, на Марс имеет смысл отправлять «модифицированных» космонавтов, которым проведена спленэктомия — хирургическое удаление селезенки. Кроме того, перед полетом можно заменить хрусталики глаза на искусственные, чтобы предотвратить развитие радиационной катаракты, а также заранее провести лечение области мозга, изменения в которой могут привести к серьезным когнитивным нарушениям.

Ранее российский космонавт Роман Романенко назвал три препятствия для освоения Марса. Он отметил, что космонавты могут не вернуться обратно на Землю. Кроме того, присутствует очень большая задержка связи, и неясно, как корректировать полет в этих условиях. Также нет научных данных о том, что будет с человеком, когда он покинет радиационный пояс планеты.

Александр Еникеев