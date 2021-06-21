Вооруженные силы Словении приняли первую партию ББМ JLTV

ЦАМТО, 18 июня. Минобороны Словении объявило о состоявшейся 4 июня презентации первых принятых на вооружение легких бронированных машин JLTV с колесной формулой 4x4 (национальное обозначение LKOV – Laki Kolesni Oklepni Vozil) производства Oshkosh Defense.

В мероприятии приняли участие министр обороны Матей Тонин, заместитель начальника Генерального штаба бригадный генерал Роман Урбанч, посол Норвегии Трине Скимун, представители компаний Oshkosh Defense и Kongsberg.

Новые ББМ заменят имеющуюся технику, срок эксплуатации которой истекает. Кроме того, имеющиеся бронемашины не соответствуют последним стандартам баллистической и противоминной защиты.

По заявлению министра обороны Словении, в текущем году планируется разместить заказ на поставку 37 дополнительных машин JLTV.

Как сообщал ЦАМТО, 12 ноября 2018 года Словения и США подписали письмо с предложением и принятием предложения на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 38 ББМ JLTV производства компании Oshkosh. Общая стоимость продажи с учетом доставки и НДС оценивается в 32 млн. евро (26,7 млн. евро без НДС). Данная сумма включает закупку бронемашин, дистанционно управляемых модулей вооружения M153, инструмента, запасных частей, административные расходы, обслуживание техники и обучение личного состава. В соответствии с условиями соглашения, поставки ББМ будут выполнены в течение 2021-2023 гг.

Техника поставляется в конфигурации, предназначенной для СВ США. Как планировалось ранее, 18 новых ББМ LKOV с системами вооружения будут переданы в подразделения ССО, а оставшиеся 20 ед. – в состав боевой бригадной группы. Все поставленные бронемашины будут оснащены ДУМВ M153 норвежской компании Kongsberg.

Первая партия техники была доставлена в порт Копер (Словения) 12 мая. Судя по имеющимся фото, в состав доставленной партии вошли 24 бронемашины и сопутствующее оборудование.