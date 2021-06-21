Войти
Военно-промышленный курьер

«Терра Тех» и ПСБ запустили космический мониторинг залогов банка

175
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

АО «Терра Тех», дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) объявили о начале реализации совместного проекта по комплексному космическому мониторингу и геопространственному анализу имущественных активов банка. В рамках сотрудничества разработан облачный геоинформационный сервис в интересах ПСБ для мониторинга строящихся собственных и залоговых объектов и земельных участков, сообщила пресс-служба РКС.

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) и сервисы на его основе являются новым инструментом для российских компаний финансового рынка. При этом развитие систем анализа геопространственных данных открывает широкие возможности их применения в области аудита, банковской, страховой, инвестиционной деятельности и консалтинга.

«Использование космического мониторинга позволит банку решить сразу несколько задач – повысить качество оценки заемщиков и их проектов, сократить затраты на андеррайтинг и контроль целевого использования кредитных средств, что в результате обеспечивает эффективное управление рисками в реализации крупных инфраструктурных проектов. ПСБ планирует расширять применение геоинформационных технологий в процессах кредитования, проектного финансирования и управления имущественными активами», – сообщил заместитель директора административно-организационного департамента ПСБ Алексей Трякин.

Специалисты ПСБ благодаря решению на основе данных ДЗЗ оперативно получают необходимые сведения и аналитику по направлениям строительства и землепользования для принятия управленческих и кредитных решений, контроля исполнения условий кредитного договора и целевого расходования заемных средств. Геосервис, объединяющий космические снимки сверхвысокого разрешения с информацией из баз данных банка и внешних источников, реализован в виде веб-приложения и работает в том числе на мобильных устройствах.

«Глобальный рынок космических геосервисов для финансового сектора активно формируется, демонстрирует ежегодный рост. В международной практике материалы космической съемки все чаще применяются банками, финансовыми институтами, страховыми и консалтинговыми компаниями для оценки и прогнозирования. Мы считаем, что в России это направление имеет большой потенциал и очень рады достигнутым результатам в рамках старта сотрудничества с ПСБ», – отмечает генеральный директор АО «Терра Тех» Милана Элердова.

Одна из задач, которая была решена в рамках реализации проекта, – это космический скрининг имеющихся у банка земельных активов для оценки их потенциала с точки зрения девелопмента. В результате работы геосервиса каждый участок на основании ряда критериев получил свой балл по степени его перспективности для жилой застройки или строительства объектов социальной инфраструктуры.

Благодаря сервису специалисты по андеррайтингу при принятии решений о кредитовании сельхозпроизводителей заранее видят расширенные характеристики земель, которые аграрий готов предоставить в залог.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Проекты
ИТ
Похожие новости
29.08.2018
Перспективная российская глобальная система спутниковой связи получит защиту от хакеров
16.05.2018
РКС продемонстрировал возможности новых технологий информационного обеспечения безопасной эксплуатации беспилотников
25.08.2017
Российский профессиональный наноспутник ТНС-0 №2 принят на управление
11.12.2012
Технического директора дочерней фирмы «Хруничева» обвинили в рэкете
23.03.2012
«Прежние схемы обогащения за счет государства работать не будут»
20.11.2008
Многоликая ГЛОНАСС. В России могут появиться новые федеральные операторы спутниковой навигации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 02:12
  • 6
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 21.06 01:37
  • 14
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 21.06 01:18
  • 1
Армия США «ударила» по российской «Славе»
  • 21.06 01:09
  • 1
США против «Триумфа»: что грозит российской ЗРС С-400
  • 21.06 00:58
  • 5
США проигрывают России в гонке гиперзвукового вооружения
  • 20.06 23:43
  • 2
НАТО: Россия — официально враг, а Китай — «системная угроза» миру (Respekt, Чехия)
  • 20.06 21:15
  • 6
Основной этап реконструкции БАМа начнется в июле - Минобороны
  • 20.06 20:25
  • 89
Есть ли будущее у танков?
  • 20.06 20:09
  • 9
Истребитель Су-57 появится в двухместной версии
  • 20.06 20:02
  • 3
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году
  • 20.06 19:59
  • 465
Претензии к администрации сайта
  • 20.06 19:34
  • 7
Китаю не хватает городов, чтобы называть эсминцы
  • 20.06 18:55
  • 4
Второй самолет Бе-200ПС для Морской авиации ВМФ России
  • 20.06 17:54
  • 41
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 20.06 17:32
  • 28
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)