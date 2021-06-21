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WarSpot

Армия Ливана просит еды

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Ливанская армия просит помощи на фоне жестокого экономического кризиса в стране. Вчера, 17 июня, информационное агентство BBC сообщило о том, что на конференции доноров, которая проводится во Франции, ливанские военные просят о поставках продуктов питания, топлива, медикаментов и ​​запасных частей к технике.

С 2019 года ливанский фунт потерял 90% своей стоимости, «уничтожив» зарплаты военных и бюджет армии. При текущем курсе на «чёрном рынке» месячная зарплата ливанского солдата составляет порядка $80. Франция организовала конференцию доноров после того, как главнокомандующий ливанской армией генерал Джозеф Аун в марте этого года попал в заголовки газет, предупредив, что его солдаты «страдают и голодны, как и все остальные».

Солдаты ливанской армии

Источник изображения: bbc.com

Рядовой солдат ливанской армии зарабатывает около 1,25 млн ливанских фунтов в месяц — это порядка $800 по официальному обменному курсу, но всего около $80 долларов по курсу «чёрного рынка». По словам Арама Нергизяна из Ближневосточного центра Карнеги, это привело к падению морального духа в армии, общая численность которой снизилась более чем на 3000 человек (до 80 874 человек в начале 2021 года).

Армия — один из немногих институтов, которые рассматриваются как объединяющие и стабилизирующие силы в разделённой стране. Западные страны также рассматривают армию как противовес поддерживаемому Ираном шиитскому исламистскому движению «Хезболла», которое отказывается разоружаться.

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