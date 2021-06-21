Рособоронэкспорт повышает уровень военно-технического сотрудничества с Беларусью

ЦАМТО, 18 июня. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) организует единую российскую экспозицию на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2021.

Выставка пройдет с 23 по 26 июня в многофункциональном культурно-спортивном комплексе "Минск-Арена" в столице Республики Беларусь г.Минске.

Как говорится в пресс-релизе российского спецэкспортера, "Рособоронэкспорт повышает уровень взаимодействия с Республикой Беларусь в сфере военно-технического сотрудничества. Компания предлагает Республике Беларусь комплексные поставки российской продукции военного назначения и специальных средств для всех видов Вооруженных сил и других национальных силовых структур. Уникальный статус Рособоронэкспорта позволяет синхронизировать поставки вооружения и специального имущества с обучением специалистов как на предприятиях промышленности, так и с использованием возможностей Минобороны России, оказывать иные услуги в данной области, оптимизируя при этом различные, в том числе и логистические, затраты. Компания готова наращивать реализацию совместных проектов с белорусской стороной в области производства военной техники, расширять области взаимодействия за счет индустриально-технологического сотрудничества", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

На своем стенде (А1-1) Рособоронэкспорт разместит модели транспортно-боевого вертолета Ми-35М, бронетранспортера БТР-82А и зенитного ракетного комплекса "Тор-М2КМ" с боевыми и техническими средствами в модульном исполнении.

Кроме того, в рамках экспозиции Рособоронэкспорта также будут представлены макеты снайперских винтовок SVLK-14S "Сумрак" и DVL-10V3 "Волкодав" производства ООО "КБИС" (Lobaev Arms), комплекс противодействия БЛА "Пищаль-ПРО" Концерна "Автоматика", тепловизионные камеры и оптические приборы невоенного назначения от ТПК "Аргус-НВ", а также модели автомобилей "Тайфун К-63968", "Тайфун К-53949" и защищенного санитарного автомобиля "Линза" производства АО "Ремдизель". Специалисты ООО "СТЦ" предоставят исчерпывающую информацию о беспилотном летательном аппарате "Орлан-10Е", разработанном компанией.

В рамках выставки на стенде Рособоронэкспорта 23 июня планируется проведение комплексной презентации средств безопасности российского производства, включающей образцы стрелкового и нелетального оружия и боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, средств досмотра грузов и людей. Также 23 июня Рособоронэкспорт проведет презентацию унифицированной системы тактической радиосвязи "Азарт" – нового сетевого решения для повышения устойчивости и скрытности управления действиями войск.

В составе объединенной российской экспозиции свои стенды на MILEX 2021 представят Концерн ВКО "Алмаз-Антей" с входящими в него ИЭМЗ "Купол" и АО "ВНИИРТ", НПО "Прибор", холдинговые компании Госкорпорации Ростех АО "Технодинамика" с входящими в него АО "Полет", АО "Уралвагонзавод" вместе с АО "Уралтрансмаш", НПК "Техмаш", НПО "Высокоточные комплексы" и АО "КБП", а также НПО "СПЛАВ", НИИ прикладной химии и НИМИ им. В.В.Бахирева.

АО "Кронштадт", помимо стенда, разместит на статической экспозиции натурный образец разведывательно-ударного комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета "Орион-Э" с наземным пунктом управления, вариантами полезной нагрузки, а также с авиационными средствами поражения. В производстве этого комплекса планируется участие белорусских промышленных компаний.

"Российские оборонные предприятия представят на MILEX 2021 более 20 образцов продукции, которые Рособоронэкспорт вывел на мировой рынок за последний год. Среди них, помимо разведывательно-ударной версии БЛА "Орион-Э", также зенитная ракетная система "Антей-4000", модернизированная 203-мм самоходная пушка "Малка", универсальная бронированная инженерная машина, бронетранспортер и боевая машина пехоты на базе платформы "Бумеранг". Эти образцы будут демонстрироваться в Беларуси впервые", – сообщил Александр Михеев.

Рособоронэкспорт запланировал на выставке в Минске насыщенную деловую программу, включающую в себя встречи и переговоры с представителями Министерства обороны Республики Беларусь, ведущими национальными производителями и экспортерами вооружения, военной техники и другой высокотехнологичной продукции.

Кроме того, представители компании примут участие в Девятой Международной научной конференции по вопросам военно-технического сотрудничества в области обороны и безопасности, организованной Государственным военно-промышленным комитетом Республики Беларусь.

В ходе мероприятия руководители и специалисты министерств и ведомств России и Беларуси, научных и образовательных учреждений, предприятий и компаний, занимающихся разработкой и освоением перспективных технологий военного и двойного назначения, обсудят текущие тенденции в области военной науки и безопасности, говорится в пресс-релизе АО "Рособоронэкспорт".