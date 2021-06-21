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Интерфакс-АВН

В Одессу зашли британский и нидерландский боевые корабли

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Британский эскадренный миноносец D 36 Defender типа 45

Лондон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen, находящиеся в Черном море, в пятницу зашли в украинский порт Одессу, следует из данных международной системы позиционирования судов AIS.

Корабли входят в состав авианосной ударной группы британского Королевского военно-морского флота, возглавляемой атомным авианосцем Queen Elizabeth, которая в настоящее время находится в Восточном Средиземноморье.

Британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen вошли в Черное море 14 июня.

В Черном море с 11 июня также находится ракетный эсминец ВМС США Laboon. Как сообщал 6-й оперативный флот США, он прибыл в регион для участия в операциях по обеспечению морской безопасности.

За ними ведут слежение силы Черноморского флота РФ.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

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