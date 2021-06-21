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Российская газета

Видео: боевые самолеты Балтфлота дозаправились в воздухе

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В Калининградской области летчики Балтийского флота отработали один из сложнейших видов летной подготовки - дозаправку топливом в воздухе.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в плановых учебно-тренировочных полетах участвовали экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Было задействовано более десяти самолетов.

Дозаправка велась от самолета-топливозаправщика Ил-78. Боевой самолет должен приблизиться к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров, высота полета при этом составляет от двух до пяти километров, а скорость - 500-600 километров в час.

Летчик должен в этих условиях законтактировать с конус-датчиком заправщика выпущенной штангой, а затем держать место в строю до полной заправки. Полеты проходили днем и ночью, в темное время суток при дозаправке используется дополнительное освещение, которое есть и на Ил-78, и на заправляющемся самолете.

К дозаправке в воздухе допускаются только опытные летчики 1-го и 2-го классов, имеющие налет более 400 часов. Новички выполняют первые 8-10 стыковок с инструкторами, затем три-четыре самостоятельных вылета. Этот вид летной подготовки экипажей морской авиации БФ проходит регулярно, не реже двух раз в год. Топливозаправщик для этой цели прилетает из одного из центральных регионов России.

Справка "РГ"

Способность дозаправляться топливом в воздухе значительно расширяет радиус действия авиации, которая становится способна действовать как в оперативно-тактической глубине, так и на большом удалении от места базирования с применением всей номенклатуры вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Подготовка экипажей к дозаправке в воздухе также позволяет при необходимости перебазировать авиационные подразделения на дальние аэродромы беспосадочным способом. Для обеспечения дальнего перелета по маршруту следования достаточно поднять в воздух самолет-заправщик.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Су-24
Су-30
Проекты
БФ
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