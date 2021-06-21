Начальник российского Генштаба уверен в расширении военного сотрудничества со странами-партнёрами РФ

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - В Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) РФ обучаются военнослужащие иностранных государств, с которыми у РФ единые приоритеты, количество совместных военных мероприятий с этими государствами увеличится, заявил в пятницу начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

"Выпускников академии всегда отличали высокий профессионализм, широкий военный кругозор, развитые способности к аналитической работе и принятию всесторонне обоснованных решений. Сегодня в общем строю находятся представители вооружённых сил иностранных государств, с которыми Российскую Федерацию объединяют единые приоритеты - добрососедство, взаимное доверие, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность", - сказал Герасимов на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Военной академии Генштаба (ВАГШ) ВС РФ.

Герасимов выразил уверенность, что "с этими государствами у России сохранятся единый вектор и динамика отношений в военной сфере, а количество совместных мероприятий международного военного сотрудничества увеличится".

По словам начальника Генштаба, за 189 лет в стенах ВАГШ подготовлено более 25 тысяч генералов, адмиралов и офицеров для Вооружённых сил страны. "Кроме того, в академии прошли обучение несколько тысяч иностранных военных специалистов из дружественных нам стран", - сказал Герасимов.

Он поблагодарил личный состав академии "за сохранение и приумножение её традиций и высокий профессионализм" и поздравил командование, научно педагогический состав с очередным выпуском высококвалифицированных военных специалистов, а всех выпускников - с успешным завершением обучения.