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Интерфакс-АВН

В Средиземное море вошли ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен"

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Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен"
Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен".
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru

Стамбул. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" в пятницу, пройдя Босфор, вошли в акваторию Средиземного моря, сообщили в соцсетях стамбульские наблюдатели, публикующие фотографии их прохождения через пролив.

Ранее в ЧФ сообщили, что отряд российских боевых кораблей пополнит средиземноморскую эскадру ВМФ России.

"Отряд кораблей совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где в соответствие с ранее утверждённым планом отработает комплекс задач в составе сил постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) России в дальней морской зоне", - говорится в сообщении ЧФ, распространённом в пятницу.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе полтора десятка боевых кораблей и судов обеспечения.

В сентябре 2020 года Черноморский флот РФ сообщал о выходе крейсера "Москва" в море после завершения планового ремонта.

В апреле крейсер "Москва" на учении в Черном море осуществил пуск крылатой ракеты "Вулкан" по мишени на расстоянии 30 километров, она имитировала корабль условного противника. По словам командующего Черноморским флотом РФ Игоря Осипова, после успешной стрельбы крейсер введен в состав сил постоянной готовности Черноморского флота.

Корабль оснащён, в частности, 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км. Боеприпасы используют комбинированную схему полета: часть траектории преодолевают на большой высоте, а вблизи цели снижаются. Также корабль имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт", позволяющие обеспечить зональную ПВО: защитить целый район или эскадру от атак противника.

"Адмирал Эссен" оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (Разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

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Страны
Россия
Продукция
С-300
Компании
Алмаз-Антей
Новатор ОКБ
Проекты
1135 Буревестник
1164 Атлант
2020-й год
ЧФ
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