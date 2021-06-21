Военные разрабатывают новую вакцину от COVID-19 в форме жевательной резинки

Специалисты Министерства обороны России начали разработку нового лекарственного препарата, направленного на борьбу с коронавирусной инфекцией. Примечательно, что он будет не в форме таблеток или инъекций, а в виде жевательной резинки.

Военные рассчитывают, что такая удобная и доступная форма препарата наряду с его эффективными и полезными свойствами обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением COVID-19.

Как сообщил "РГ" близкий к военному ведомству источник, разработкой нового средства занялся 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ-защиты Минобороны РФ. Напомним, именно это учреждение совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи осуществило разработку рекомбинантной вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V", ставшей первой в мире антикоронавирусной вакциной.

Уточняется, что новая разрабатываемая военными специалистами мукозальная вакцина против COVID-19 будет не только в виде жевательных таблеток, но и пастилы.

"По завершении испытаний новую вакцину планируется включать в различные схемы лечения и использовать в качестве дополнения к существующим механизмам применения профилактических лекарственных препаратов", - пояснил источник.

Иван Петров