Войти
Российская газета

АПЛ "Князь Олег" завершила первый этап испытаний

159
0
0
Источник изображения: Олег Кулешов/РИА Новости

Стратегический подводный ракетоносец "Князь Олег" вернулся в Северодвинск после первого выхода в море. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, на Севмаше не стали комментировать эту информацию.

Напомним, атомная подлодка вышла в море 30 мая для выполнения программы заводских ходовых испытаний.

Ранее сообщалось, что "Князь Олег" будет передан ВМФ России до конца 2021 года. Скорее всего, это произойдет осенью или в начале зимы, поскольку лодке предстоит завершить заводские и пройти государственные испытания - в том числе выстрелить баллистической ракетой "Булава" по полигону Кура на Камчатке. Корабль построен по модернизированному проекту "Борей-А".


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Компании
Севмаш
Проекты
955 Борей
Похожие новости
28.09.2020
Первую баллистическую ракету "Булава" запустили 15 лет назад
23.12.2019
Обезгорбленного "Князя Владимира" сняли сверху
22.04.2019
Подлодки "Борей" вооружат другими ракетами
02.10.2013
«Булава»: врожденные дефекты
30.09.2013
Ядерная верфь
21.11.2008
Реактор АПЛ "Юрий Долгорукий" запустят до конца ноября
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 02:12
  • 6
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 21.06 01:37
  • 14
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 21.06 01:18
  • 1
Армия США «ударила» по российской «Славе»
  • 21.06 01:09
  • 1
США против «Триумфа»: что грозит российской ЗРС С-400
  • 21.06 00:58
  • 5
США проигрывают России в гонке гиперзвукового вооружения
  • 20.06 23:43
  • 2
НАТО: Россия — официально враг, а Китай — «системная угроза» миру (Respekt, Чехия)
  • 20.06 21:15
  • 6
Основной этап реконструкции БАМа начнется в июле - Минобороны
  • 20.06 20:25
  • 89
Есть ли будущее у танков?
  • 20.06 20:09
  • 9
Истребитель Су-57 появится в двухместной версии
  • 20.06 20:02
  • 3
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году
  • 20.06 19:59
  • 465
Претензии к администрации сайта
  • 20.06 19:34
  • 7
Китаю не хватает городов, чтобы называть эсминцы
  • 20.06 18:55
  • 4
Второй самолет Бе-200ПС для Морской авиации ВМФ России
  • 20.06 17:54
  • 41
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 20.06 17:32
  • 28
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)