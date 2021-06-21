"Алмаз-Антей" презентует на салоне в Санкт-Петербурге зенитный ракетный комплекс "Ресурс"

Рабочие во время подготовки колесного шасси к монтажу оборудования в испытательном комплексе предприятия АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Многоканальный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Ресурс" впервые покажет широкой публике концерн ВКО "Алмаз - Антей" на десятом Международном военно-морском салоне "МВМС-2021", который пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 27 июня.

"Являясь разработчиком и производителем корабельных средств ПВО, концерн в рамках этого мероприятия впервые представит широкой публике многоканальный ЗРК "Ресурс"", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга, распространённом в пятницу.

По данным концерна, комплекс "предназначен для защиты надводных кораблей от атак пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на ближнем рубеже, в том числе летящих на предельно малых высотах".

Кроме того, гостям салона продемонстрируют модель универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант". На мультимедийной интерактивной экспозиции можно будет узнать о боевых возможностях ЗРК "Штиль-1" и ЗУР 9М317МЭ.

Также посетители смогут ознакомиться с натурным образцом зенитного ракетного-артиллерийского стрельбового комплекса "Пальма" (включая используемую им ракету), демонстрационным макетом турельной установки 3М-47 "Комар", различными модификациями ракет "Калибр", макетами радиолокационных станций "Каста-2Е2" и "Подлет-Е".

Средства ПВО наземного базирования будут представлены зенитной ракетной системой "Антей-4000" и моделями различных модификаций ЗРК "Тор".

Как заявил в преддверии проведения салона генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" Ян Новиков, учитывая специфику мероприятия, холдинг в его рамках "делает акцент на средствах ПВО морского базирования". "Представленная на салоне продукция позволяет успешно решать задачи по надежному обнаружению, сопровождению и уничтожению любых типов средств воздушно-космического нападения потенциального противника", - подчеркнул Новиков, которого цитирует пресс-служба.

По словам главы холдинга, на МВМС-2021 специалисты концерна расскажут посетителям салона о продукции, которая неоднократно продемонстрировала свою высокую эффективность, надежность и конкурентоспособность как на отечественном, так и на зарубежном рынках. На выставочной экспозиции "Алмаз-Антей" продемонстрирует видеоматериалы о боевых возможностях представленных образцов.

"В рамках "МВМС-2021" представители концерна планируют обсудить с зарубежными заказчиками вопросы сервисного обслуживания ранее поставленной техники, модернизации средств ПВО морского базирования, поставок запасных частей и комплектующих, обучения эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и применению выпускаемой продукции", - сказано в пресс-релизе.

Гражданская продукция концерна будет представлена макетами радиолокационной установки "Барьер-2". Она в числе прочего может применяться для организации системы охраны нефтеперерабатывающих предприятий, и натурными образцами радиолокационной станции "Сова". Специалисты компании расскажут посетителям стенда о спутниковой навигационной и геодезической аппаратуре, радиофотонных устройствах.

В качестве соэкспонентов концерна на "МВМС-2021" выступят 11 его дочерних обществ: АО "ИЭМЗ "Купол"; ПАО "НПО "Алмаз"; ПАО "ДНПП"; АО "РАТЕП"; ПАО "НПО "Стрела"; АО "ВНИИРТ"; ОАО "НПК "НИИДАР"; АО "ОКБ "Новатор"; АО "ЦНИИРТИ им. академика А.И. Берга"; АО "КБточмаш им. А.Э. Нудельмана"; АО "МКБ "Факел"; АО "РИРВ".