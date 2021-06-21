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WarSpot

Китайцы «поселились» на орбите Земли

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Источник изображения: warspot.ru

Китай успешно реализует свои космические амбиции. Вчера, 17 июня, КНР успешно отправила трёх астронавтов на собственную орбитальную станцию «Тяньгун» («Небесный дворец»).

Ракета типа Long March-2F Y12 стартовала с космодрома в пустыне Гоби на северо-западе Китая. Она доставит на орбиту пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-12» с тремя тайконавтами (так называют в Китае космонавтов). Они должны будут «поселиться» на строящейся орбитальной станции КНР.

Отправка первого экипажа на китайскую космическую станцию

В течение трёх месяцев тайконавты будут вести работу по обустройству орбитальной станции и подготовке её к полноценному вводу в эксплуатацию. Ожидается, что за это время экипаж, кроме прочего, проведёт несколько выходов в открытый космос, а также установку и техобслуживание оборудования. До полного завершения строительства станции Китай планирует провести ещё 11 подобных миссий.

Миссия корабля «Шэньчжоу-12» — первый пилотируемый космический полёт Китая за последние пять лет. В декабре 2020 года китайский зонд «Чанъэ-5» доставил на Землю около 2 кг лунного грунта, а в мае 2021 года Китай впервые успешно доставил зонд на поверхность Марса. В настоящее время он исследует геологическое строение Красной планеты, проводит химический анализ состава её грунта, а также поиск биомолекул и биосигнатур.

Строительство орбитальной станции продлится ещё около года. За это время планируется пристыковать к основному модулю две космические лаборатории, проводить постоянную ротацию персонала станции, а также осуществить несколько грузовых доставок. В полностью собранном виде станция будет иметь массу порядка 70 т. «Тяньгун» рассчитан на работу на протяжении пятнадцати лет. Своё участие в девяти научных проектах на китайской орбитальной станции подтвердили уже семнадцать стран.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
2020-й год
CLEP
Луна
Марс
Шэньчжоу
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