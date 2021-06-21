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ЦАМТО

Минобороны России ускорит обновление материальной базы полигонов

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 18 июня. Минобороны России ускорит обновление учебно-материальной базы общевойсковых и авиационных полигонов.

Об этом сообщил 17 июня на сборах специалистов обслуживания полигонов начальник управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ полковник Сергей Никитушкин.

"Благодаря принятым мерам мы в 2020 году обновили полигонное оборудование на 2 процента – это более 850 новых объектов, зданий и сооружений, свыше 1,2 тыс. различных технических средств. На этом останавливаться не будем. Мы существенно ускорим процесс обеспечения войск полигонным оборудованием", – заявил С.Никитушкин.

Полковник С.Никитушкин отметил, что обновление учебно-материальной базы позволяет ежегодно экономить десятки миллионов рублей на содержание и ремонт старой базы, повысить безопасность личного состава и автоматизировать процесс обучения.

Сборы начальников полигонов Вооруженных Сил проходят на базе мотострелковой бригады Центрального военного округа в Оренбургской области. Они продлятся до конца недели, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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