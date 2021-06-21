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ЦАМТО

MBDA поставит ЗРК "Си Септор" для фрегатов класса "Тамандаре" ВМС Бразилии

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Источник изображения: Фото: defensenews.com

ЦАМТО, 18 июня. Группа MBDA 17 июня объявила о подписании контракта на оснащение зенитными ракетными комплексами "Си Септор" (Sea Ceptor) новых фрегатов класса "Тамандаре" ВМС Бразилии.

"Си Септор" представляет собой современный корабельный ЗРК. В качестве средства поражения комплекс использует унифицированную модульную зенитную управляемую ракету CAMM (Common Anti-air Modular Missile).

Как предполагается, "Си Септор" обеспечит как самооборону корабля, так и зональную (объектовую) ПВО корабельных соединений. Это позволит применять фрегаты класса "Тамандаре" для защиты от средств воздушного нападения других кораблей в ходе совместных операций, а также объектов инфраструктуры на базах.

В настоящее время ЗРК "Си Септор" приняты на вооружение фрегатов класса "Тип-23" и выбраны для оснащения новых фрегатов "Тип-26" и "Тип-31" ВМС Великобритании (Минобороны Великобритании приобретает ракеты CAMM как для ВМС, так и для СВ). Комплексы также заказаны ВМС Чили, Новой Зеландии и Канады.

Как сообщал ЦАМТО, Бразилия в ноябре 2015 года объявила о выборе нового корабельного зенитного ракетного комплекса "Си Септор" компании MBDA для оснащения кораблей класса "Тамандаре" бразильского флота.

В марте 2020 года государственная компания Emgepron, действующая от имени МО Бразилии, и консорциум Бguas Azuis, сформированный компаниями Thyssen Krupp Marine Systems, Embraer Defense & Security и ATECH Negocios em Tecnologias SA, подписали контракт на строительство четырех многоцелевых фрегатов класса "Тамандаре" (MEKO A-100) для ВМС Бразилии. Стоимость проекта оценивается в 9,1 млрд. реалов (2 млрд. долл.).

Строительство головного корабля планируется начать в 2021 году. Поставки фрегатов запланированы на период с 2025 по 2028 гг. Все работы будут выполнены на предприятии Estaleiro Oceana в Итажаи (шт.Санта-Катарина, Бразилия).

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Страны
Бразилия
Великобритания
Канада
Катар
Новая Зеландия
Чили
Продукция
Sea Ceptor
Град РСЗО
Компании
Embraer
Leonardo
MBDA
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
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