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Новейший большой гидрографический катер "Борис Слободник" вошел в состав Черноморского флота

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БГК "Владимир Козицкий" и "Борис Слободник" во время буксировки по Волге. Пресс-служба "Нижегородский Теплоход"
БГК "Владимир Козицкий" и "Борис Слободник" во время буксировки по Волге. Пресс-служба "Нижегородский Теплоход".
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 18 июня. В Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) Черноморского флота 17 июня состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага и принятия в состав флота новейшего большого гидрографического катера (БГК) проекта 23040Г "Борис Слободник".

Мероприятие прошло под руководством заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука. В церемонии также приняли участие командир базы контр-адмирал Виктор Кочемазов, представители завода-изготовителя, администрации города-героя Новороссийска, ветераны и духовенство.

БГК "Борис Слободник" пополнил состав соединения охраны водного района Новороссийской ВМБ Черноморского флота. В ближайшее время его экипаж начнет отработку курсовых задач.

Ранее катер прошел государственные испытаний в Черном море. В ходе испытаний тестировались все системы жизнеобеспечения, бортовое оборудование, ходовые возможности.

Справочно:

"Борис Слободник" – четвертый БГК проекта 23040Г. Катер имеет длину 33 м, предназначен для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 м, съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тыс. м.

"Борис Слободник" оснащен гидрографическим комплексом, который состоит из системы высокоточного определения координат расположения катера, мареографа, гидролокатора бокового обзора, а также многолучевого и однолучевого эхолота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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