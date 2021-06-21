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Участники учения "Славянское братство-2021" познакомились с разработками военного инновационного технополиса "ЭРА"

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 18 июня. В рамках проведения российско-белорусско-сербского учения "Славянское братство-2021" делегации стран-участниц из России, Белоруссии и Сербии ознакомились с разработками военного инновационного технополиса "ЭРА".

Образцы перспективных разработок в области робототехники, беспилотных летательных аппаратов, транспортных средств и средств связи были представлены на экспозиции, организованной на полигоне десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск.

Робототехнический комплекс "Жук", экспериментальный образец разведывательного БЛА "Муха", "Стрекоза" и "Дозор", экспериментальный образец электромобиля "ЭРА" и другие образцы были развернуты на стендах и площадках выставки.

В период с 8 по 18 июня на базе Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск проходит российско-белорусско-сербское совместное тактическое учение "Славянское братство-2021", в ходе которого военнослужащие из трех стран совместно отрабатывают поставленные перед ними учебно-боевые задачи, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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