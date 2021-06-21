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Интерфакс-АВН

Бомбардировщики Су-34 на учении нанесли удары под Воронежем

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Бомбардировщик Су-34
Бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Десять бомбардировщиков Су-34 провели учение в Воронежской области с практическими ракетно-бомбовыми ударами, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

"В летно-тактическом учении задействовано более 200 человек летного и инженерно-технического состава, а также более 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34", - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что в качестве авиационных средств поражения применялись ракеты С-13 класса "воздух-поверхность", управляемые ракеты ближнего маневренного боя Р-73, а также 30-мм авиационные пушки ГШ-30-1.

"По плану учения экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили элементы воздушного боя, такие как нанесение ракетно-бомбовых штурмовых ударов по объектам, имитирующим командные пункты, скопления живой силы и техники "противника". Также было отработано подавление средств противовоздушной обороны условного противника при помощи бортового радиоэлектронного комплекса "Хибины", - отмечается в сообщении.

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